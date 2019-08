Cfa Radiocor Sentiment Index migliora ad agosto, ma resta in negativo

2' di lettura

Gli investitori professionali italiani certificati CFA rimangono negativi sulle prospettive dell’economia domestica, con qualche segnale di miglioramento. La differenza tra coloro che risultano ottimisti sulle prospettive dell’economia italiana, rispetto ai pessimisti, è pari a -8,8 contro -27,3 di luglio, un valore che rappresenta il “CFA Italy Radiocor Sentiment Index” per il mese di agosto 2019. Il dato di sintesi risale quindi di oltre 18 punti rispetto a luglio, tornando a valori registrati nell’estate dello scorso anno, tendendo quindi alla neutralità. Al sondaggio, svolto da CFA Italy in collaborazione con Il Sole 24 Ore Radiocor presso i suoi soci tra il 19 ed il 31 luglio 2019, hanno partecipato 44 intervistati. Il 64% circa degli operatori finanziari ritengono sostanzialmente stabile la situazione attuale dell’economia italiana rispetto al mese passato, mentre il 36% circa ritiene che la situazione attuale sia negativa, un dato in calo di 9 punti da inizio luglio. In termini di aspettative sui prossimi sei mesi, aumenta la percentuale di coloro che si attendono un miglioramento delle condizioni macroeconomiche, pari al 17,6% del totale (in aumento di 8 punti), mentre circa la metà degli intervistati stima condizioni invariate ed un 26,5% si attende un peggioramento (una diminuzione di 10 punti).

Quadro Usa peggiora,Eurozona vista con qualche miglioramento



I partecipanti prevedono un peggioramento delle condizioni economiche per l’economia Usa mentre, sebbene nel complesso risulti ancora in terreno negativo, aumenta anche la percentuale di coloro che si attendono un miglioramento per l’Eurozona. L’inflazione è vista in rialzo in tutte le regioni, in particolare negli Usa. Sulla parte breve della curva dei rendimenti si evidenziano gli effetti delle

scelte espansive delle politiche monetarie mentre si attendono aumenti dei tassi a lungo termine in Europa e, in particolare, in Italia. Sui mercati azionari, diminuiscono le stime di ribassi per i listini italiani ed europei, mentre aumentano le attese di una correzione per il benchmark Usa. Dollaro e yen dovrebbero mantenersi stabili contro Euro mentre sul petrolio dovrebbe realizzarsi un rialzo delle quotazioni nei prossimi sei mesi."L’attesa di politiche espansive da parte della Bce supporta dunque il sentiment degli operatori sullo stato futuro dell’economia della moneta unica - commenta Tommaso Cappuccio, socio CFA, Independent Trader - In Usa invece, dove i dati macroeconomici sono ancora positivi e l’entità del supporto da parte della politica monetaria è ancora incerta le aspettative degli operatori peggiorano notevolmente. Un atteggiamento più accomodante da parte degli istituti centrali è scontato anche da attese per un tasso di interesse a breve in discesa per tutte le aree di riferimento. In Italia, tuttavia, permane il rischio di un rinnovato allargamento dello spread in assenza di una maggiore chiarezza sugli obiettivi di finanza pubblica del Governo e, in secondo luogo, sulle effettive scelte di politica monetaria da parte della Bce".



(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus)