Sciopero, Meloni: «Lanciato quando manovra neanche pensata». Salvini: «Orgoglioso che 20 milioni di italiani possano muoversi»

Venerdì nero soprattutto per il settore dei trasporti per lo sciopero inizialmente di 8 ore proclamato da Cgil e Uil e ridotto a 4 ore dopo la precettazione del ministro Matteo Salvini. Le iniziative di mobilitazioni di Cgil e Uil contro la manovra hanno preso il via. Diverse le manifestazioni in programma, con Cgil e Uil in Piazza del popolo a Roma. “Adesso basta”. Lo slogan della manifestazione di Cgil e Uil contro la manovra economica del governo che «peggiora le condizioni di lavoro», campeggia ovunque in una Piazza del Popolo a Roma che si va fatta gremita, tra bandiere Cgil e Uil, palloncini, cartelloni.

Landini: «Il governo ascolti e smetta di fare cavolate»

«La risposta che c’è oggi in questa piazza dimostra che non il sindacato, non Landini o Bombardieri, ma le persone non vogliono rinunciare alla democrazia e ai loro diritti. Se il governo è capace di ascoltare, allora cambi idea, smetta di fare cavolate e ritiri la precettazione e finalmente apra la trattativa anche con noi che stiamo avanzando proposte per migliorare questo Paese. Se pensa di non ascoltarci noi continueremo fino a che non otterremo risultati». Così il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, dalla manifestazione in piazza del Popolo nel giorno dello sciopero con la Uil, rimarcando che la precettazione «è un atto che parla da solo e che nella storia democratica e repubblicana di questo Paese non si è mai visto, mai da nessun governo».

Precettazione, Landini (Cgil): "Potrebbe ripetersi con ogni sciopero"

«Questa piazza è una risposta a Salvini? Io non personalizzo - ha continuato il leader della Cgil -. Quando uno si fa del male..., se lo sta facendo da solo. Non capire che se il diritto di sciopero è stato inserito in Costituzione vuol dire che è il diritto di ogni cittadino. Quando lo metti in discussione non stai facendo una cosa contro il sindacato o contro i sindacalisti, ma contro i cittadini».



Bombardieri: qui risposta a chi fa il bullo istituzionale

«Questa piazza - ha sottolineato il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, dalla manifestazione in piazza del Popolo a Roma - è una risposta democratica di persone che soffrono, che hanno pagato per essere qui. È una risposta di democrazia a chi fa il bullo istituzionale. Bisogna avere rispetto dei lavoratori». «Non è mai successo nella storia della Repubblica che chi fa sciopero venga insultato - ha continuato il segretario della Uil -. Bisogna avere rispetto di queste persone, non della Uil o della Cgil, ma delle persone che oggi hanno deciso di stare in piazza a fare un esercizio di democrazia. Chi ha incarichi istituzionali deve avere questo rispetto».

«Giorgetti spieghi a Salvini misure sulle pensioni»

Intervenuto sul palco. Bombardieri si è chiesto: «Ma il ministro Giorgetti ha spiegato al suo segretario di partito cosa ha deciso sulle pensioni? A lui che è andato davanti a casa della Fornero, Giorgetti faccia vedere qualche tabella, gli spieghi la differenza fra sistema misto e sistema contributivo. Se necessario, faccia qualche disegnino magari mettendo accanto i post elettorali fatti dalla Lega sulle pensioni e, visto che si trova, inviti anche la presidente del Consiglio, le spieghi cosa è successo con Opzione donna». Secondo il segretario della Uil sulle pensioni gli interventi hanno peggiorato la legge Fornero e che fino al 2043 «risparmiano 68 miliardi».