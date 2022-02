Chalet N, Oberlech (Austria)

Sulle piste dell'Arlberg, il castello di Oberlech è ora uno chalet di design con dieci suite da prenotare insieme. Sembrerà di stare a casa propria, però con i servizi di un cinque stelle lusso. Un maggiordomo coordina lo staff e organizza la giornata, dal maestro di sci alla cena gourmet, alla serata cinema (con i pop corn, naturalmente). La giornata sulla neve – il comprensorio ha più di 350 km di discese – si conclude con un calice di Champagne, mentre per degustare altri vini pregiati l'appuntamento è in cantina. Tutto è in esclusiva per gli ospiti, dalla stube alla spa con piscina, alla stanza del sale, alla sauna al fieno. Perfetto per famiglie numerose, con nonni, zii, bambini: per loro c'è una suite con letti a castello, piena di giochi e peluche.

