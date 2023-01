Challenger 2, il nuovo carro armato dell’esercito britannico

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Challenger 2 è il carro armato da combattimento in dotazione all’Esercito britannico ed è una diretta evoluzione del precedente Challenger 1. Si tratta di un mezzo corazzato e altamente mobile. Sebbene il suo ruolo principale sia quello di distruggere o neutralizzare i mezzi corazzati, il Challenger 2 può operare in uno spettro di conflitti ad alta intensità, contro l’insurrezione e per il mantenimento della pace.



Il veicolo è dotato di un cannone a canna rigata L30 da 120 mm, che spara sia munizioni a canna lunga che munizioni ad alto potenziale esplosivo (HESH). Sia per il Comandante che per l’Artigliere sono previsti mirini ottici e termici, compreso un mirino panoramico indipendente a 360ᵒ per il Comandante. I sistemi di mira, la torretta e il cannone sono completamente stabilizzati e consentono un rapido ingaggio del bersaglio sia in posizione fissa che in movimento.

La mobilità è assicurata da un motore diesel Perkins CV12 da 12 cilindri e 1.200 CV con un cambio David Brown TN54, che fornisce sei marce avanti e due indietro. Un cingolo a doppio perno con sospensioni Hydrogas e un tensionatore idraulico dei cingoli garantiscono la stabilità della piattaforma su superfici stradali piane e su terreni accidentati.

Il Challenger 2 ha servito le operazioni dell’esercito britannico in Bosnia, Kosovo e Iraq.