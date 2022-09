Champagne Experience a Modena

Champagne Experience™ è il principale evento italiano dedicato alle bollicine più famose del mondo. Promosso e organizzato da Società Excellence, riunisce importatori e maison in gran parte rappresentate dagli stessi produttori francesi, presenti durante la manifestazione. Un'occasione unica per degustare centinaia di champagne e partecipare a masterclass con vini e relatori di alto livello. Le maison presenti vengono distribuite su cinquemila metri quadrati di spazi in base alla loro appartenenza geografica, corrispondente alle diverse zone di produzione della Champagne (Montagne de Reims, Vallée de la Marne, Côte des Blancs, Aube oltre alle maison classiche riunite in una specifica area) per offrire al visitatore un'esperienza sensoriale coinvolgente



