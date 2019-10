Champagne, guida alla degustazione con lo chef de cave Hervé Deschamps

Il fattore tempo

Deschamps ha guidato la degustazione con un tono pacato e partecipato. Ecco i freschi 2008 e 2007: il primo ancora primaverile e radioso alla vista, frutta bianca e agrumi canditi al naso e bocca da raffinare, il secondo (anche se la formula per costruire la cuveé è sempre la stessa: 50% chardonnay, 45% pinot noir e 5% pinot meunier) con un perlage più fine, vivace e complesso, sentori di pera matura, magnolia. Deschamps ne sottolinea “quei cristalli che sembra stiano al palato appena bevuto”, iodato, acidulo. “Ogni vino ha la sua storia” spiega: “anche noi, al primo capello bianco ci allarmiamo, ma poi ci si fa l'abitudine”, un modo per sottolineare come anche lo champagne abbia bisogno di tempo, a volte, per acquistare forza e consapevolezza.



“Il 2004 è l'annata del miracolo”, ricorda Dechamps, che è in Perrier-Jouët in 1983 e dopo dieci anni è diventato (fino a oggi) il capo enologo, il settimo della storia, in 200 anni di produzione. “Perché dopo la gelata del 2003, quando in aprile si raggiunse la temperatura in vigna di -8°, il 2004 segnò il ritorno alla produzione di qualità”. Interessante notare che non si tratta solo di fare il vino, al meglio possibile: “il nostro mestiere è complicato” continua Deschamps, “perché dobbiamo immaginare cosa succederà al vino negli anni”. Anche 20.

Lo champagne da bere a tutto pasto

Ed eccoci un millennio fa: il 1999. Annata eccezionale per gli chardonnay, giallo chiaro e riflessi verdognoli alla vista, miele d'acacia e tiglio, pere william mature, secondo la descrizione dello chef de cave. “Un gran bel vino”, dice, “che fa ancora bella figura, dimostrazione che se uno champagne è ben conservato va bene a tutto pasto”.

E qui succede il piccolo miracolo: Deschamps ricorda le annate che furono stappate nel 2011, per la grande festa del bicentenario della maison, una delle più storiche del territorio (in Italia è distribuita in esclusiva da Antinori). Un piccolo incanto e un incontro con il passato: le cuvée servite furono 1964, quella della creazione, poi il 1959 (“annata calda e molto alcolica”), il 1991 (“quella del primo centenario”) e la mitica 1874 (lo champagne dal prezzo più alto mai strappato ad un'asta da Sotheby's nel 1885, in una storica battuta).



La storica degustazione dell’annata 1825

E il riferimento corre, poi, all'annata 1825, la più antica in assoluto disponibile. “Una bottiglia soffiata a bocca, con il tappo che ancora contiene i fili di canapa”. Fu stappata esattamente 10 anni fa, in una storica degustazione, ricorda: dodici tra i maggiori guru mondiali di vino e champagne provenienti da tutto il mondo, furono riuniti a Epernay alla Maison Perrier-Jouët, anche quella guidata da Dechamps. L'evento straordinario fu reso memorabile e irripetibile proprio dall'apertura della Cuvée Perrier-Jouët 1825, citato nel Guinness dei primati come il più vecchio Champagne esistente al mondo. “Quando l'aprimmo ripensai a chi aveva girato quei fili di canapa, e il fil di ferro, e chi aveva imbottigliato quel vino. Ora restano solo due bottiglie di quella annata. Quando ci saranno i festeggiamenti per i 250 o i 300 anni della maison forse le stapperanno, spero con altrettanto piacere con il quale lo feci io”. Ricorda quella annata, “sentori di fico e uvette, ambrato, leggero perlage alla lingua, senza zuccheri al palato: ce lo scolammo tutto”.



La degustazione milanese prosegue con le ultime due cuvée: i millesimati 1996 e 1982. Siamo già nel territorio dei vini di grandissimo spessore: “il 1996 è adatto al pollo della domenica” sorride Deschamps, “al foie-gras spadellato, fu un'annata eccellente”, il 1982 sprigiona aromi di “tabacco, torrefazione, cuoio, e fava di cacao”. “Un vino di 37 anni, mi sento di proporlo per piatti con cotture importanti”. Deschamps chiude con una battuta. “E poi con questi vini, diciamo la verità, a volte non si ha voglia di cucinare: allora basta un amico e la voglia di bere e ci sono ottimi motivi per stappare una magnum storica”.