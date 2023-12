Champagne, vendite per le feste di fine anno in calo di almeno il 6%

Ma tra i produttori non scatta però l’allarme anche perché gli Champagne più pregiati (formati speciali e bottiglie d’annata) soprattutto all’estero continuano a restare in terreno positivo. Complessivamente il prezzo medio delle bottiglie è aumentato e per questo, l’associazione interprofessionale stima che a fine anno e nonostante il calo dei volumi il fatturato resterà stabile, a quota 6,3 miliardi di euro. Lo stesso livello dell’annata record 2022.





Loading...