Champions ed Europa League, ecco dove vedere i match dalla prossima stagione Dopo Amazon che si è aggiudicata i migliori match del mercoledì sera di Champions League, arriva la comunicazione ufficiale anche di Sky per le rimanenti 121 partite oltre a Europa League e Uefa Europa Conference League. Il quadro della Champions si completa con Mediaset, fra chiaro e streaming a pagamento di Andrea Biondi

Dopo Amazon che si è aggiudicata i migliori match del mercoledì sera di Champions League, arriva la comunicazione ufficiale anche di Sky per le rimanenti 121 partite oltre a Europa League e Uefa Europa Conference League. Il quadro della Champions si completa con Mediaset, fra chiaro e streaming a pagamento

Sky e Mediaset, con la new entry di Amazon Prime Video. La Champions League per il triennio 2021-24 (con annessa piccola rivoluzione per gli amanti del calcio in Tv) anche in Italia è servita. Manca l’annuncio ufficiale di Mediaset, ma con la comunicazione di Sky è tutto chiaro. E almeno su Champions ed Europa League un punto fermo è stato messo, mentre sulla Serie A, ancora adesso al 6 febbraio 2021, non è chiaro quale sarà lo schema e gli occhi sono puntati alla chiusura delle discussioni fra Lega Serie A, da una parte, e Sky e Dazn dall’altra, ma anche alle interlocuzioni con i fondi di private equity, il cui ingresso nella costituenda media company della Lega è sempre più in forse.

Le tre competizioni europee su Sky

Ma andiamo per ordine. Sky ha comunicato ufficialmente i diritti audiovisivi per la trasmissione di 121 delle 137 partite a stagione della Uefa Champions League per il triennio 2021/2024. Le partite saranno visibili su Sky e Now Tv. «Siamo estremamente soddisfatti – ha detto Marzio Perrelli, Executive Vice President Sport di Sky - del risultato raggiunto. I nostri abbonati potranno ancora vivere per i prossimi 3 anni le sfide tra le più grandi squadre europee, con i migliori campioni in campo a contendersi i trofei più ambiti». La controllata di Comcast si è anche aggiudicata i diritti di tutte le 282 partite a stagione della Uefa Europa League e della nuova - che partirà proprio dalla prossima stagione - Uefa Europa Conference League (i cui match si giocheranno il giovedì in contemporanea con quelli di Europa League) sempre per il triennio 2021/2024.

L’esordio in Champions di Amazon Prime Video

Sulla Champions League le partite a disposizione di Sky (piattaforma e Now Tv) sono 121 - per una cifra che i rumors segnalano attorno ai 110 milioni a stagione – e non tutte le 137 perché l’avvio della prossima stagione per la massima competizione europea segnerà anche l’esordio di Amazon, per una cifra che i rumors indicano sugli 80 milioni. Sarà infatti il colosso di Seattle a trasmettere i 16 migliori match del mercoledì e la Supercoppa europea. Tutto questo avverrà tramite Amazon Prime Video: piattaforma di streaming on demand che in Italia è la principale concorrente di Netflix (seguono poi i vari Disney+, Timvision, Now Tv, Infinity, Chili e altri) ma con una particolarità. In Italia Amazon Prime Video è infatti compresa nei 36 euro annui del servizio Prime che prevede, come si legge sul sito, «consegne illimitate in 1 giorno su 2 milioni di prodotti e in 2-3 giorni su molti altri milioni».

La Champions su Mediaset (in chiaro e pay)

Non ancora ufficiale, ma anticipata anche sul Sole 24 Ore, la discesa in campo di Mediaset sulla Champions. Il gruppo di Cologno, per una cifra che i rumors collocano in una forbice fra i 40 e 45 milioni annui, avrebbe ottenuto l’esclusiva in chiaro della migliore partita del martedì, e quindi 16 match, e per la finalissima oltre a poter trasmettere – e questa è la vera grande novità – in streaming gli altri 104 match (da cui restano esclusi quelli trasmessi da Prime). Le 17 partite free saranno trasmesse evidentemente su Canale 5, la rete ammiraglia, come accade anche oggi che la Champions è esclusiva di Sky la quale però condivide i diritti in chiaro di alcune partite proprio con Mediaset da due anni a questa parte, dopo un primo anno di sharing con la Rai. Con le 104 partite in streaming Mediaset rimette però anche i piedi nel calcio pay.

L’offerta streaming di Mediaset

Sul “dove” questi match saranno trasmessi ci sono varie possibilità. Ed è facile che Mediaset non si sbilancerà subito. La soluzione potrebbe venire da Mediaset Play o anche Infinity (che però è una piattaforma dedicata gli amanti del cinema). Oppure attraverso un nuovo brand. La tecnologia oggi permette di attivare anche nuove piattaforme di distribuzione in tempi rapidi e con costi ridotti. Va detto che sono partite trasmesse anche in contemporanea da Sky.