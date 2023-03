Champions, Milan-Napoli e Inter-Benfica ai quarti (poi possibile nuovo derby)

Ascolta la versione audio dell'articolo

Derby Milan-Napoli mentre l’Inter giocherà contro il Benfica. E, qualora i nerazzurri dovessero passare il turno, ci sarà un nuovo derby italiano in semifinale: questo il quadro che esce dai sorteggi dei quarti di finale di Champions League, avvenuti a Nyon in Svizzera. Molto più complicata l’altra metà del tabellone tennistico: il Real Madrid se la vedrà contro il Chelsea mentre il Manchester City sfiderà il Bayern Monaco. Si può tranquillamente parlare di urna benevola con l’Italia perché, ragionando con la calcolatrice in mano, l’Italia ha il 75% di probabilità di arrivare in finale.

Sul versante dell’Europa League, la Juventus pesca dall’urna lo Sporting Lisbona, mentre la Roma dovrà andare in Olanda e vedersela con il Feyenord. Chiude il quadro, per le italiane impegnate in Europa, la Conference League: qui la Fiorentina ha beccato i polacchi del Lech Poznan.