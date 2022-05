Finale Champions, caos fuori dallo stadio: è polemica politica in Francia. Le Pen: «Impreparati agli eventi»

La polemica a due settimane dalle amministrative

Polemiche che si sono subito riversate sul confronto politico francese a due settimane dalle elezioni legislative. A garantire l’ordine erano stati dispiegati 6.800 poliziotti, gendarmi e pompieri e molti agenti di sicurezza privati, per quella che poteva essere interpretata come una prova generale per la Coppa del mondo di rugby dell’anno prossimo e per i Giochi di Parigi 2024. «Tutto il mondo ci guarda - ha commentato Marine Le Pen - e tutte le capitali che hanno visto si sono rese conto che la Francia non è più in grado di organizzare grandi manifestazioni senza che degenerino».

All’estremo opposto dell’arco politico, il leader della gauche radicale de La France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, ha detto che «l’immagine è deplorevole, ed è preoccupante perché si vede chiaramente che non siamo preparati per eventi come i Giochi Olimpici». Da parte della maggioranza, la deputata Aurore Bergé ha ricordato che “questa finale era stata prevista in Russia» e la Francia l’ha organizzata «in appena 3 mesi».



Partita ritardata e disordini fuori dallo stadio

Fuori dal nuovo prato appena sistemato allo Stade de France, però, la serata è stata segnata da caos e disordini. La partita è stata ritardata di 36’: l’Uefa ha spiegato che «un gran numero di biglietti falsi in possesso dei supporter del Liverpool bloccavano i tornelli». E per questo si sono formate file interminabili che poi hanno determinato il caos sfogato anche nell’uso di lacrimogeni e cariche da parte della polizia. L’Uefa si è detta solidale con chi ha subito questo trattamento e non è riuscito a entrare pur essendo in possesso di un biglietto valido. Il Liverpool ha replicato sottolineando il proprio «estremo disappunto» per il modo in cui sono stati trattati i suoi tifosi e per le carenze organizzative e ha chiesto l’apertura di un’indagine.

Real Madrid di nuovo campione d’Europa

Il campo da gioco ha riportato il Real Madrid ancora sul tetto d’Europa: con la vittoria per 1-0 sul LIverpool la squadra spagnola si è aggiudicata per la 14esima volta la Champions League, ormai a distanza siderale dagli inseguitori (il Milan con sette trofei). Decisivo Vinícius Júnior, l’attaccante brasiliano di 21 anni che ha fatto impazzire i madrileni andando a segnare il gol della vittoria sotto la loro curva. Negli negli ultimi dieci anni la competizione europea più prestigiosa si è vestita di bianco una volta su due. Il club di Florentino Pérez consolida così il suo primato nella classifica del valore delle squadre di calcio. Insuperabile Carlo Ancelotti, l’unico da tecnico ad aver vinto quattro edizioni di Champions League (due con il Milan, due con Real Madrid).

Champions League, grande festa dei tifosi del Real Madrid in Plaza de Cibeles

La rivincita del Liverpool battuto nel 2018 a Kiev (3-1) non c’è stata: la finale che, prima dell’invasione russa in Ucraina, avrebbe dovuto svolgersi a San Pietroburgo, è stata soltanto apparentemente dominata dal Liverpool, che in realtà è stato molto meno lucido ded è stato egli avversari. Gli eroi della serata, oltre al decisivo Vinicius Junior che ha segnato il gol decisivo al 14’ del secondo tempo, il portiere belga Thibaut Courtois, che ha parato tutto, ingaggiando e vincendo un duello personale con Mohamed Salah. I Reds hanno attaccato senza sosta ma spesso sono stati imprecisi, altre volte sfortunati ma globalmente avevano di fronte un portiere insuperabile, Courtois.