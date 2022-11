Champorcher, un tuffo nella natura attorno al Gran Paradiso

Fra le località sciistiche “minori” della Valle d'Aosta, merita una citazione particolare Chanporcher, facilmente raggiungibile da tutte le principali città del Nord (si esce al casello autostradale di Pont St.Martin) e molto meno costosa (vedi la promozione dello skipass a 100 euro per 5 giorni non consecutivi valida per tutta la stagione) di altre stazioni più famose. I suoi punti di forza? La bellezza del paesaggio e una natura che appare più selvaggia di quella di altre valli valdostane. Siamo ai piedi del Gran Paradiso e il punto di partenza degli impianti di risalita è a Chardonney, a quota 1430 metri di altitudine, dove si può anche alloggiare. Le piste, adatte a tutti, si sviluppano per circa 20 km e se una valida alternativa sono le camminate sulla neve, il vero clou sono le passeggiate dopo cena per il paese con la speranza di incrociare camosci e cerbiatti che scendono a valle in cerca di cibo.

