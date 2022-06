Chanel in cerca di partnership produttive made in Italy

Chanel sfila a Firenze con la collezione Métiers d'Art 2022 Photogallery20 foto Visualizza

La sostenibilità è un obiettivo strategico?

La sostenibilità per noi non è una scelta, ma un dovere. Il nostro obiettivo primario non è fare numeri sempre più grandi, ma continuare a fare qualità e avere attenzione alla sostenibilità. Uno dei traguardi di Chanel per i prossimi vent’anni sarà lasciare il pianeta più pulito.

Come volete raggiungere questo traguardo?

Ci stiamo impegnando molto, e vogliamo essere i migliori su questo fronte. Stiamo dedicando il 100% delle energie, c’è un team che lavora a tempo pieno per assicurare materiali sostenibili. Siamo disponibili perfino a crescere meno, ma non possiamo rinunciare alla qualità e alla sostenibilità. Per questo stiamo investendo. come “capofiliera”, per portare anche i nostri partner a essere sostenibili.

Che effetti ha questa scelta sulle collezioni?

L’obiettivo non è fare collezioni enormi, proprio perché vogliamo mantenere qualità e sostenibilità. Essere sostenibili significa anche dare ai clienti il giusto assortimento: è questo il modo in cui Virginie (Viard, la stilista che tre anni fa ha preso il posto dello scomparso Karl Lagerfeld, ndr) gestisce le collezioni.

Quest’anno ripeterete i brillanti risultati del 2021?

I numeri sono buoni, ma li conosce meglio la nostra ceo, Leena Nair. Uno dei fattori strategici per la maison comunque è stata la decisione, presa sei anni fa, di armonizzare i prezzi dei nostri prodotti in tutto il mondo: siamo l’unico marchio di lusso ad averlo fatto. Non è facile lavorare con prezzi armonizzati in tutti i continenti, ma dall’altro lato questo ci aiuta, per esempio, ad aprire una boutique.

I negozi fisici sono sempre importanti?

Sì. L’e-commerce non è il nostro obiettivo. Noi vogliamo dedicarci all’esperienza del cliente nel momento in cui entra nella boutique: questo è un aspetto fondamentale per il marchio. I numeri sono importanti ma ancora più importante è la coerenza del brand, che noi vogliamo mantenere nel futuro.