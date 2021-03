Chanel e Miu Miu esaltano la sorellanza di montagna, Paco Rabanne evoca gli anni 80 di Angelo Flaccavento

Il finale del video Chanel

Il topos è oramai abusato, forse un po' logoro, ma il tema della gang di donne forti che si sostengono a vicenda, o sorority che dir si voglia, in passerella tiene ancora - e non solo lì, sia chiaro. La penultima giornata di fashion week parigina è tutta all'insegna del potere al femminile, con esiti, va detto, altalenanti. Sono, curiosamente, avventure vestimentarie per lo più montane, anche fuori contesto: le chiama la stagione, certo, ma un occhio ai successi inarrestabili del piumino fashion per come lo ha reinventato Moncler lo gettano tutti. È la legge del mercato: Remo Ruffini ha stabilito un benchmark.

Da Chanel, Virginie Viard immagina un misto, che filo logico non ha, di montagna e chic parigino da manuale, che presenta con un video, ambientato in un nightclub, non meno privo di sceneggiatura. Per usare una metafora culinaria, non è un pranzo mare e monti, ma un guazzabuglio tipo coniglio con le cozze. Tra minigonne e abitini a trapezio, trasparenze infingarde e giacchini di pelo, trench dorati e salopette trapuntate, e i moon boot per ogni dove, la collezione convince poco.

La citazione diretta di una prova di Karl Lagerfeld di identico tema, ma con ben altro svolgimento, non aiuta. Non si capisce la necessità del nightclub, ma, incongruenze a parte, è la moda a non decollare. I capi sono realizzati con attenzione, certo, ma la scintilla non si accende: sono “roba”, quando da Chanel ci si aspetta altro.

La “sfilata” di Miu Miu è una prova di resistenza che si svolge in montagna e si conclude con un misterioso rituale in circolo attorno a un fuoco acceso. Non importa con quanta fatica siano arrivate in cima, però, le modelle riescono sempre e solo a sfilare, anche se le piazzano sull'orlo di uno strapiombo. Poco male: l'effetto scenico è notevole, e la scelta della lingua fashion show consapevole.

Le sfilate en plein air in scenari sublimi non sono certo una novità: dai campi di lavanda di Jacquemus al deserto di Saint-Laurent, si è spaziato abbastanza. La montagna però è una prima volta e alla signora Prada riesce bene. «Ho pensato che fosse il momento perfetto per farlo - dice Miuccia via Zoom a trasmissione conclusa -. Ha nevicato molto, non c'è nessuno e per forza di cose dovevamo fare un film». Di necessità virtù, e tutto torna. Sullo sfondo candido e selvaggio di Cortina D'Ampezzo, la pièce si intitola Brave Hearts, cuori impavidi. E in effetti ci vuole spirito intrepido per affrontare i rigori d'altra quota con la sottoveste di velo e il cappotto borchiato, o magari con la brassiere e i pantaloni trapuntati.