Chanel investe nelle boutique dedicate alla bellezza

Il 2021 è stato un anno record, in termini di business, per Chanel, che ha superato i 15,6 miliardi di dollari, in aumento di quasi il 50% rispetto al 2020 e del 23% sul 2019. E per il 2022 la maison si aspetta di crescere ancora. Tra abbigliamento, borse e accessori, il segmento del beauty ha dimostrato una forte resilienza sia guadagnando quote nei mercati chiave sia nella domanda – online e nelle boutique – della clientela locale, mentre il travel retail ha ancora sofferto delle restrizioni da pandemia, come spiegano da Parigi.

Da Chanel n°5, il profumo simbolo della maison che l’anno scorso ha celebrato 100 anni, a Bleu e Coco Mademoiselle, le fragranze hanno contribuito a dare un’accelerata alla crescita del segmento, così come lo skincare. E le novità si susseguono tra ricerca e sostenibilità, come per Hydra Beauty Micro Crème Yeux, la crema occhi appena lanciata: concentrato idratante a base di camelia bianca con il complesso Fresh Eye che riduce borse e occhiaie in una formula naturale al 90 per cento.

Tra gli obiettivi dell’investimento da 758 milioni di dollari messo in campo nel 2021 c’è anche lo sviluppo della rete distributiva, comprese le boutique dedicate alla bellezza per offrire un’experience immersiva nel mondo Chanel beauty, presentare la gamma completa dei prodotti make-up, skincare, fragranze insieme alle creazioni esclusive e offrire consulenze personalizzate.

Le Fragrance & Beauty boutique di Chanel sono 234 in tutto il mondo di cui quattro in Italia, a Milano, Roma, Firenze e Venezia, riaperta lo scorso aprile nel Sestiere di San Marco. Oltre ai prodotti propongono alle clienti “Les Rendez Vous de Chanel” un menù di servizi di consulenza personalizzata per ricevere consigli di make-up, perfezionare la propria skincare routine e scoprire la fragranza più adatta. Il menu dei servizi è disponibile anche sul sito Chanel.com dove è possibile fissare un appuntamento tramite un sistema di prenotazione digitale. Le consulenze si possono organizzare in boutique oppure online.

Dal retail alla sostenibilità, un altro degli obiettivi della maison è la riduzione delle emissioni di CO2, guardando a traguardi in linea con quelli dell’Accordo di Parigi (Cop21). La prima linea di prodotti concepita con un approccio globale di eco-design è N°1 De Chanel: le sue formule contengono fino al 97% di ingredienti di origine naturale e fino al 76% di derivati della camelia, alcuni dei quali sono coltivati nel laboratorio a cielo aperto di Gaujacq, nel sud-ovest della Francia, con pratiche agricole ecologiche. Ecologico è inoltre il packaging dei prodotti. Il peso dei contenitori e dei flaconi di vetro è stato ridotto in media del 30% per l’intera linea e fino al 50% per il prodotto Crème Revitalisante e la crema può anche essere ricaricata.