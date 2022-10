Chanel, Miu Miu, Louis Vuitton chiudono le sfilate con una salvifica e fresca leggerezza

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il clima parigino, questa stagione, è stato alquanto plumbeo. Gli show nel bene o nel male più discussi - Balenciaga, Yeezy - si sono manifestati con toni foschi e millenaristi. L'ultima giornata di sfilate si apre però in leggerezza.

Da Chanel, Virginie Viard asciuga, semplifica per aumentare il sex appeal, e anche, almeno in parte, per rinfrescare la formula. Ispirata al film L’année dernière à Marienbad, capolavoro afasico e sospeso girato nel 1961 da Alain Resnais sulla sceneggiatura del maestro del Nouveau Roman Alain Robbe-Grillet - una storia di seduzione tutta flashback e praticamente priva di dialoghi - la collezione è quasi per intero bianca e nera, con linee vicine al corpo, dettagli lingerie e luccicanze diffuse. È uno Chanel molto borghese e molto signora, con una sveltezza che però alla signora in questione toglie parecchi anni, oggi che la demografia dei big spender comprende innumerevoli fasce d'età. Non si reinventa la ruota, ma almeno la si mantiene tonda.

Muove da più consistenti premesse, ovvero da una osservazione del presente cui rispondere in maniera concreta attraverso i vestiti, la signora Prada, che da Miu Miu continua a cavalcare l'onda lunga di un magnifico stato di grazia. A differenza della linea ammiraglia, Miu Miu è per la signora un territorio di espressione più immediato, meno lambiccato e in definitiva più personale. Si avverte una totale mancanza di sforzo intellettuale, che aumenta l'efficacia. Tempi guerreschi chiamano pragmatismo, e magari l'efficacia del vestire militare? E sia, a patto di non soccombere alla pesantezza. Le tasche e i colori neutri, ma anche i parka e il nylon, incontrano allora i tropi tipici di Miu Miu - le trasparenze, le luccicanze, l'underwear maschile, le velature, ma anche le fodere tagliate al vivo e le minigonne inguinali - e il risultato è insieme denso e leggero: un paradosso che solo Miuccia Prada riesce a maneggiare. Lo schiaffo arriva: ottimismo pensoso, a tratti anche godurioso, in faccia alle avversità.

Da Louis Vuitton, Nicolas Ghesquière gioca con micro e macro, accorciando gli orli e rimpicciolendo le proporzioni per ingigantire i dettagli. Compone cosi un'ode energizzante al vestire femminile trattando gli abiti come fossero un guardaroba di bambola. È tutto un succedersi di sorprese dal tono ludico e fresco, con lo show ospitato dentro una installazione mobile concepita all'uopo dall'artista Philippe Parreno, miscuglio di circo e astronave con specchi e candelabri mobili. Si esce sorridenti e sollevati, anche se a tratti il gioco prende la mano e pare fine a se stesso.

L'ultimo show della settimana è anche uno dei migliori: una espressione liberatoria di identità multiculturale ad opera di Lamine Kouyaté, che festeggia i trent'anni del marchio Xuly Bët, radicale oggi come negli anni Novanta. La sfilata si svolge per strada, senza musica, e include ogni colore di pelle e ogni tipo fisico, tutti in abiti coloratissimi dalla fattura svelta e immediata, pensati per adattarsi alle forme. È una celebrazione democratica della moda come mezzo per raccontarsi per quel che si è, senza filtri. Altro che Instagram e Tik Tok!