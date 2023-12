Chanel Wonderland illumina il centro di Milano

Ascolta la versione audio dell'articolo

Si chiama Chanel Wonderland l’istallazione che illuminerà il centro di Milano da domani al 4 gennaio 2024. L’intera facciata di Rinascente Milano piazza Duomo sarà animata da un manto dorato formato da uno spettacolo di giochi di luce. Protagonisti i simboli della maison. La volta della galleria e le vetrine saranno adornate con decorazioni che rievocano la tradizione festiva. Una cascata di pacchetti regalo negli emblematici colori bianchi e oro decorerà la galleria sotto la quale installazioni luminose riprendono il profilo del flacone del N°5.

Inoltre un pop-up store, al piano -1 di Rinascente, sarà allestito per far vivere ai visitatori un’esperienza multisensoriale ed immersiva attraverso una serie di attività supportate da tecnologie innovative. Un’area sarà dedicata infatti all’Air Parfum Discovery, un inedito sistema di diffusione che guiderà una scoperta olfattiva in blind delle fragranze Chanel. Il pop-up store avrà aree dedicate alle fragranze, al make-up e ai trattamenti skincare della maison con le novità per il Natale, dai profumi da collezione in limited edition e cofanetti dedicati alle fragranze più iconiche ai trattamenti skincare con nuovi packaging ricaricabili ideali per viaggiare, fino alla collezione make-up Holiday 2023.

I prodotti potranno essere provati con il supporto dei beauty experts o in autonomia attraverso il sistema di make-up virtuale Chanel Tray On. Inoltre, sarà possibile prenotare una consulenza make-up personalizzata gratuita. Anche le fragranze avranno un’area riservata, dove sarà possibile vivere una consultazione personalizzata da 15 minuti: un percorso olfattivo esclusivo, studiato per guidare alla scoperta della fragranza ideale firmata Chanel.

L’arte del regalo diventerà una vera e propria esperienza: grazie all’app Gift Generator sarà possibile trovare il regalo perfetto. Un’area dedicata al confezionamento offrirà un’ampia gamma di opzioni per personalizzare i pacchetti regalo attraverso una selezione di scatole, nastri e decorazioni. Un programma speciale consentirà di creare e stampare biglietti d’auguri personalizzati, aggiungendo un tocco di originalità a ogni dono. Accanto al pop-up sarà allestito un temporary café Chanel Wonderland, arredato come un bistrot parigino con menù d’ispirazione francese.