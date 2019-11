Charity da Nomos Glashütte <span class="bold-nellocchiello"/>Undicesimo orologio per Medici senza Frontiere di Paco Guarnaccia

1' di lettura

Per il premiato brand tedesco Nomos Glashütte l’anno si chiude con due novità che vanno a corredare un 2019 importante che, nel primo semestre, aveva già visto la presentazione di tre modelli dal carattere sportivo (due Tangente Sport Neomatik 42 Datario, sia con quadrante di colore bianco sia nero, e un Club Sport Neomatik 42 Datario). La prima novità riguarda il lancio dell’undicesimo orologio realizzato in collaborazione con la sezione tedesca di Medici Senza Frontiere che la casa orologiera supporta fin dal 2012. Questo modello, il cui nome completo è Tangomat für Ärzte ohne Grenzen Deutschland, con cassa in acciaio di 38 mm di diametro è in edizione limitata a 250 esemplari e sarà il primo, tra gli orologi che negli anni hanno composto questa collezione, a essere venduto oltre che in Germania, anche nel resto d’Europa. Per ogni pezzo acquistato di questo modello (il cui prezzo finale è di 2.480 euro) verrà fatta una donazione a Medici senza Frontiere di 250 euro. Tra le sue caratteristiche tecniche ed estetiche spiccano sul quadrante bianco il numero 12 in rosso e la scritta “Ärzte ohne Grenzen” (il nome tedesco di Medici senza Frontiere) posizionata sotto il numero 6, mentre il movimento che lo anima è un calibro meccanico a carica automatica interamente realizzato in manifattura. La cassa è in acciaio di 38 mm di diametro. La seconda novità è il lancio, poco prima del periodo natalizio, di due nuove versioni del classico modello Tangente questa volta con un quadrante di colore blu e in due misure di cassa differenti: 38 mm e 35 mm di diametro.