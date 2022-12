Charme e wellness per pochi intimi al Lido Palace di Riva del Garda

Il lungo week end di Sant’Ambrogio (festa patronale per i milanesi) ma anche i giorni a cavallo fra Natale e Capodanno: la ricetta per passare al meglio le feste del Lido Palace di Riva del Garda sono all’insegna di un ambiente che unisce il lusso e l’eleganza alla cura estrema di ogni dettaglio e a un comfort da atmosfera familiare. Le proposte di questo resort 5 stelle, anch’esso appartenente al circuito Leading Hotels of the World, si riflettono nelle luci che illuminano il vicinissimo lago e in quelle degli addobbi natalizi sparsi ovunque e prevedono un pacchetto Christmas Special (dal 21 al 27 dicembre 2022) con pernottamento e colazione e cena gourmet, il party night con Cenone di San Silvestro e dresscode 007 ispirato al celebre agente segreto britannico e il NYE-Brunch per il primo giorno dell’anno. Altri soggiorni in promozione sono legati ai mercatini di Natale del Trentino mentre per il ponte dell’Immacolata l’occasione da non perdere, per chi se lo può permettere (solo una cinquantina le camere disponibili, è una full immersion nella CXI Centoundici SPA del Lido Palace, un luogo unico per godere di trattamenti e percorsi rigeneranti antistress, dell’esclusivo bagno al vapore con sale marino esfoliante e dell’ampia piscina coperta con acqua riscaldata a 30 gradi.

