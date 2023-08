CHART 2023 un punto di ingresso per la scena artista nordica

Ascolta la versione audio dell'articolo

Prima dei prossimi appuntamenti con i big name delle prossime grandi fiere d'arte – Frieze Seoul, The Armory Show a New York, Paris+ArtBasel a Parigi – CHART archivia la sua 11ª edizione svolta nella capitale danese dal 24 al 27 agosto.

Fedele alla sua identità, che sin dall'inizio è stata quella di creare un punto d’ingresso verso l’intera scena artistica nordica per professionisti, collezionisti e un pubblico internazionale più ampio, ha mostrato ancora una volta la peculiarità del mercato e della comunità locale e ha riunito gallerie provenienti da Svezia, Islanda, Finlandia, Norvegia e Danimarca.

L’edizione 2023 è stata la prima sotto la guida di Julie Quottrup Silbermann, nominata lo scorso ottobre. Nel gennaio 2022, CHART si è poi trasformata in un’organizzazione no-profit, ha istituito un consiglio di amministrazione del quale ne fanno parte quattro delle gallerie fondatrici insieme ad altri sei membri.

Le proposte nordiche

L'appuntamento di quest'anno, che si è svolto come sempre alla Kunsthal Charlottenborg, edificio situato nel cuore di Copenhagen, dove ha sede anche la Royal Danish Academy of Fine Arts, ha riunito 37 gallerie con opere di oltre 100 artisti. In fiera, le gallerie hanno diviso lo spazio senza pareti “in modo che l’appuntamento appaia più come un’unica mostra ben curata”. Tra i punti salienti dell'offerta vi eranoi paesaggi astratti della fotografa americana Catherine Opie e le sculture di detriti trovati di Ida Ekblad alla Peter Lund Gallery di Oslo, i8 Gallery di Reykjavik ha espostog le opere di Ragnar Kjartansson, la cui retrospettiva è attualmente in corso al Louisiana Museum of Modern Art, Galleri Bo Bjerggaard di Copenaghen ha presentato una mostra tutta al femminile sul tema del bacio, con le artiste Eva Schlegel e Janaina Tschäpe. La finlandese Galleria Heino era presente in diversi spazi della fiera: una selezione di dipinti recenti del pittore finlandese Topi Ruotsalainen (1979) con prezzi che oscillano tra 1.200 a 10.000 euro nella mostra “Special Projects”, allestita nelle scale e nell’atrio della fiera, era esposta la scultura dell'artista Aaron Heino «If There’s No Other Way», 2022 della serie “citrus”, illusioni scultoree in cui la pietra, il marmo o l’alluminio fuso appaiono come carne, plasmata dall’artista come metafora della mente (prezzo 12.000 euro, mentre altre sculture oscillavano tra 2.500 a 12.000 euro fino a 22.000 euro per quelle più complesse in alluminio). Infine la galleria era presente con l’opera fotografica «Très énervé» 2017 della serie «Limbo» dell'artista Sami Parkkinen, fotografo finlandese (1974) esposta anche nella mostra «Start Collecting with CHART» nell'atrio con prezzi che da 600 a 1.800 fino a 3.400 euro in base al formato.

Infine nel “Programma Cinema” è stata presentata l’opera video «The Transient» (2023) del duo Pink Twins. Lo spazio dedicato alle giovani gallerie e agli spazi espositivi alternativi era presente nella sezione «Please Notice» e allo stesso tempo non è mancata una maggiore attenzione al genere femminile. Dopo aver dedicato l'intera edizione del 2020 alla presentazione di sole artiste donne, quest'anno erano presenti diverse nuove gallerie nordiche guidate da donne come Palace Enterprise (DK), Saskia Neuman Gallery (SE), Sharp Projects (DK), Юula (IS), Isca Gallery (NO) e Galleri Cora Hillebrand (SE).

Infine a partire da quest'anno è stata avviata una partnership per i prossimi tre anni con i Giardini di Tivoli denominata in CHART in Tivoli 2023 per la realizzazione di una mostra all’interno dell’iconico parco divertimenti curata da Julie Tvillinggaard Bonde della durata di un mese dal 24 agosto al 24 settembre. Per la prima edizione in corso sono presenti le installazioni di 15 artisti contemporanei, affermati ed emergenti.

Il focus “sostenibile” della fiera

In questa edizione di CHART la direttrice ha posto particolare attenzione ai modi sostenibili e socialmente consapevoli di collezionare. L'avvio e la costruzione di una collezione d’arte sostenibile è stato uno dei focus indagato negli aspetti etici e filantropici al fine di fornire maggiore trasparenza sui processi di acquisto e far luce sui benefici sociali e culturali del collezionismo e sulle responsabilità morali che esso comporta. Per favorire il coinvolgimento di nuovi e giovani collezionisti CHART, oltre ad un programma di conferenze con il partner UBS, ha realizzato una mostra con opere d’arte a prezzi accessibili. Per la selling exhibiiton «Start Collecting» nel foyer della Kunsthal Charlottenborg, aperta anche ad un pubblico più ampio, le gallerie hanno presentato l'opera di un artista affermato del proprio roster a un prezzo inferiore a 20.000 DKK (2.700 euro). Tra le opere dei 35 artisti presentati vi erano, tra le altre, quella dell'islandese Ragnar Kjartansson, della norvegese Ida Ekblad (tra gli ultra contemporanei richiesti dal mercato). Sempre in tema di sostenibilità «con il partner principale UBS - ha sottolineato la direttrice - abbiamo voluto esplorare la possibilità di creare un mondo dell’arte più sostenibile suggerendo di cambiare i comportamenti, iniziando a non viaggiare così tanto e a dare priorità all’impegno e al sostegno delle scene artistiche locali. Come collezionisti, quando si spedisce un’opera d’arte si può richiedere un trasporto combinato con altre spedizioni, il che a volte richiede un po’ di pazienza in più... si potrebbe anche accettare l’idea che le gallerie possano riutilizzare e riciclare i materiali di imballaggio, il che potrebbe voler dire ricevere un’opera in un imballaggio un po’ meno immacolato. In fiere, l’attenzione per la riduzione, il riutilizzo e il riciclaggio dei materiali riguarda tutti gli aspetti del nostro programma: dai nostri partner per il cibo e le bevande nel cortile, all'utilizzo del materiale stampato al minimo, fino alla realizzazione di modelli di spedizione sostenibili per le gallerie partecipanti> conclude la direttrice. CHART dà l’esempio.