Chat Gpt inaugura lo store per versioni personalizzate. Nasce l’«Ai Chat Economy»?

È passato poco più di un anno della release di ChatGPT, un periodo in cui abbiamo fatto conoscenza con le Ai generative, annusandone le potenzialità e cominciando ad assimilarle alla nostra quotidianità. Da quel momento le novità si sono susseguite a ritmo frenetico, tra nuove concorrenti e annunci che cambieranno il modo in cui ci rapporteremo – grazie all’Ai - agli smartphone e persino alle nostre auto. Una di queste novità era stata annunciata in novembre al DevDay, la prima conferenza di OpenAI: intelligenze artificiali personalizzate, adattabili a specifiche necessità e capaci di migliorare l’esperienza oltre le generiche e seppur vaste capacità fornite da ChatGPT.

Da oggi, e con un po’ di ritardo rispetto alle iniziali previsioni, le versioni personalizzate basate sul modello linguistico Generative Pre-trained Transformer (GPT) dell’azienda sono disponibili nel GPT store, il nuovo negozio virtuale disponibile solo per chi ha un abbonamento ChatGPT Plus, che parte da venti dollari al mese, e per gli utenti dei piani aziendali ChatGPT team ed enterprise. OpenAI sostiene che da novembre più di 3 milioni di utenti hanno già creato versioni personalizzate di ChatGPT grazie al tool GPT Builder.



Come funziona ChatGpt Store?

Il GPT Store di OpenAI ha una barra di ricerca che permette scoprire nuove applicazioni GPT, proprio come gli app store già consolidati. I chatbot customizzati sono organizzati in categorie, tra cui DALL-E, scrittura, ricerca e programmazione. Ci sono anche sezioni specifiche per i GPTs più popolari e quelli in primo piano, oltre alla funzione di ricerca. Inoltre, promuoverà alcune app che l’azienda ritiene degne di nota e pubblicherà classifiche di quelle più popolari.Proprio come già succede per Apple e Android, anche OpenAI punta a incentivare gli sviluppatori e i creatori a fornire contenuti nuovi per la sua piattaforma, in modo da poter continuare a offrire esperienze diverse che attirino gli utenti. Per sostenere gli sviluppatori dei chatbot personalizzati OpenAI introdurrà un programma di revenue sharing con i creatori di GPT nel primo trimestre 2024, anche se i dettagli precisi del modello di guadagno non sono ancora stati resi noti. Inoltre, per garantire che i GPT presenti sul negozio rispettino gli standard di sicurezza e le linee guida sul contenuto, OpenAI ha implementato un nuovo sistema di revisione e aggiornato le modalità di segnalazione di chatbot problematici da parte degli utenti.

Il nuovo servizi Team

Insieme al GPT Store, OpenAI ha presentato anche ChatGPT Team, un nuovo livello di abbonamento pensato per team composti da un massimo di 150 persone. ChatGPT Team offre funzionalità simili al piano Enterprise, come l’accesso a modelli di IA avanzati come DALL-E 3 e GPT-4 e il controllo sui dati, ma è ottimizzato per l’utilizzo collaborativo in team. Gli abbonati possono anche creare GPT personalizzati ad hoc per il proprio team e accedere al GPT Store per utilizzare bot realizzati da altri.

Un depotenziamento all’orizzonte?

Lo store di OpenAI fa parte della più ampia strategia dell’azienda per mantenere il proprio vantaggio nel sempre più competitivo mercato dell’intelligenza artificiale. Un passo ulteriore verso la monetizzazione della Ai, i cui costi di sviluppo hanno impegnato OpenAI e i suoi finanziatori per circa 540 milioni di dollari. Almeno per il momento, al netto di eventuali risarcimenti che OpenIA dovrà corrispondere alle numerose cause intentate per violazione di copyright, inclusa l’ultima del New York Times, che ha accusato ChatGPT di riprodurre quasi esattamente molti dei suoi articoli.Proprio quest’ultima grana potrebbe aver spinto OpenAI a introdurre alcune strategie difensive limitando l’output. Lo hanno notato alcuni osservatori, tra cui Alberto Puliafito su Slow News, evidenziando un funzionamento anomalo di ChatGPT. A fronte di richieste come la realizzazione di una sinossi, di un riassunto o di una traduzione, il chatbot limiterebbe, in maniera inaspettata, l’output a 90 parole. Al netto di eventuali allucinazioni, l’ipotesi più plausibile sarebbe proprio quella di un depotenziamento a scopo preventivo, dato che limitare la lunghezza di determinati output eviterebbe all’Ai di fornire i testi integrali di articoli già pubblicati. Un’altra ipotesi potrebbe essere quella di un banale risparmio di risorse: meno parole, meno costi..