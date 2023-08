È il più famoso chatbot conversazionale. Sviluppato da OpenAI (che si avvale di un investimento miliardario di Microsoft), utilizza l'IA con il modello (large language model) Gpt per generare testo in modo autonomo. Lanciato alla fine del 2022, è stato utilizzato da oltre un milione di utenti in soli cinque giorni e ora ha circa 100 milioni di utenti regolari. La versione GPT-3.5 è gratuita e può scrivere saggi, traduzioni, codice, poesie e altro ancora a partire da brevi prompt di testo. Può anche rispondere alle domande in modo informativo o creativo. Ha dati però solo fino al 2021, quindi non è in grado di generare o valutare informazioni attuali. Gli utenti che pagano 20 dollari al mese (circa 18 euro) hanno accesso a GPT-4, la versione più potente che comunica in modo più naturale e fluido rispetto al modello gratuito ed è anche migliore nella scrittura di codice di programmazione.

