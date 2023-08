OpenAI lancia ChatGPT Enterprise, l’assistente AI per le aziende

2' di lettura

Per OpenAI è arrivato il momento di capitalizzare il successo di ChatGPT. E va in questa direzione l’annuncio di queste ore: il lancio imminente di ChatGPT Enterprise, un’edizione per le aziende dell’app di Intelligenza Artificiale generativa più famosa al mondo. ChatGPT Enterprise, che OpenAI in realtà aveva anticipato per la prima volta in un post sul blog all'inizio di quest'anno, può eseguire le stesse attività di ChatGPT, come scrivere e-mail, redigere saggi ed eseguire il debug del codice del...