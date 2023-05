ChatGPT diventa app: disponibile su iOS e (presto) Android

Ascolta la versione audio dell'articolo

ChatGPT diventa un’applicazione per smartphone, buona notizia per gli utenti che amano il chatbot a intelligenza artificiale e una cattiva notizia per tutte le applicazioni clone che hanno cercato di trarre profitto da questa tecnologia. L’applicazione gratuita è stata resa disponibile su iPhone e iPad negli Stati Uniti e presto arriverà anche sui dispositivi Android. A differenza della versione web desktop, la versione mobile sul sistema operativo iOS di Apple consente agli utenti di parlare con la voce. L’azienda che lo produce, OpenAI, ha dichiarato che rimarrà privo di pubblicità e che sincronizza la cronologia su tutti i dispositivi.

«Stiamo iniziando il rollout negli Stati Uniti e ci espanderemo in altri Paesi nelle prossime settimane», si legge in un post sul blog che annuncia la nuova app, descritta sull’App Store come «app ufficiale» di OpenAI. Sono passati più di cinque mesi da quando OpenAI ha rilasciato ChatGPT al pubblico, suscitando entusiasmo e allarme per la sua capacità di generare saggi, poesie, lettere e risposte conversazionali convincenti e simili a quelle umane a quasi tutte le domande. Ma la startup di San Francisco non è mai sembrata ansiosa di portarlo sui telefoni, dove la maggior parte delle persone accede a Internet.

«Non stiamo cercando di far sì che la gente lo usi sempre di più», ha dichiarato Sam Altman, ceo di OpenAI, ai senatori statunitensi durante un’audizione su come regolamentare i sistemi di intelligenza artificiale come quelli costruiti dalla sua azienda. Il ritardo nell’introduzione del prodotto sui telefoni ha contribuito ad alimentare un aumento dei cloni costruiti su tecnologia simile, alcuni dei quali sono stati descritti dall’azienda di sicurezza Sophos come «fleeceware» in un rapporto di questa settimana, perché spingono gli ignari utenti a iscriversi a una prova gratuita che si converte in un abbonamento, oppure utilizzano tecniche pubblicitarie invasive.