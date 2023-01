Sfera Ebbasta (Ansa)

La canzone trap

Esperimento 2: abbiamo chiesto un pezzo trap, nello stile di Sfera Ebbasta, esponente del genere indiscusso dominatore delle classifiche degli ultimi anni. L’intelligenza artificiale ci ha tenuto a precisare che «il genere trap è spesso associato a immagini e testi che promuovono violenza, droga, sessismo e discriminazione. Consigliamo di ascoltare e diffondere solo contenuti che promuovono valori positivi e rispetto verso gli altri». Ragion per cui la sua canzone trap sarà piuttosto edulcorata. Ma tutto sommato affine al ribellismo confuso della scena italiana. Eccola.

Vita da trap

Ritornello: Siamo nella trap, tutti i giorni una lotta

Soldi, successo, è questa la mia cotta

Non c’è tempo per amore, solo soldi da guadagnare

Questa è la vita da trap, non c’è scampo, non c’è via d’uscita

Verso 1: Guido la mia Ferrari, vedo solo soldi davanti a me

Non c’è spazio per l’amore, solo soldi da accumulare

Vivo nell’eccesso, non c’è limite al mio piacere

Questa è la vita da trap, non c’è via d’uscita

Verso 2: Ho soldi e successo, ma non ho pace interiore

La mia anima è vuota, ma non mi importa

Vivo solo per il denaro, non c’è altro che conti

Questa è la vita da trap, non c’è via d’uscita

Ritornello: Siamo nella trap, tutti i giorni una lotta...