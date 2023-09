ChatGPT Enterprise: cosa promette di fare l'Ai per le imprese

I punti chiave Cosa offre Enterprise

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Le aziende sono sempre più interessante all'Ai generativa, ma c'è ancora diffidenza a riguardo, come ci confermava Stefano Schiavo, consulente aziendale di marketing strategico: «Manager e aziende vogliono capire a fondo dove stiamo andando e quali rischi potrebbero esserci nell’uso delle Ai generative a livello di privacy e tutela dei dati. Per contro, a livello personale, professionisti e dipendenti usano già ChatGPT come strumento per facilitare il proprio lavoro scrivendo report, piani di marketing, newsletter, presentazioni e altro». Una tendenza confermata dai dati diffusi da OpenIA: in oltre l'80% delle aziende Fortune 500 ci sono team che usano ChatGPT. Un uso spontaneo e non organizzato dei sistemi free da parte dei dipendenti.

Proprio per combattere diffidenza e rompere gli indugi OpenAI ha rilasciato nei giorni scorsi ChatGPT Enterprise, la versione del chatbot pensata per il mondo del business e già utilizzata da oltre 20 aziende di varie dimensioni e settori, tra cui Block, Canva e The Estée Lauder Companies, PwC e Zapier.

“Crediamo che l'intelligenza artificiale possa assistere e migliorare ogni aspetto della nostra vita lavorativa e rendere i team più creativi e produttivi grazie a un assistente Ai che ti aiuta in qualsiasi attività, personalizzato per la tua organizzazione e che protegge i dati della tua azienda”, si legge sul blog aziendale di OpenAI.

Cosa offre Enterprise

Tra ChatGPT Enterprise e la versione consumer c'è una differenza sostanziale: il nuovo strumento consentirà ai clienti di inserire i dati aziendali per addestrare e personalizzare ChatGPT per i propri settori e casi d'uso. Ergo ha bisogno di un periodo di training per digerire ed elaborare proprio le informazioni specifiche dell'azienda. «Non ci addestriamo sui vostri dati aziendali o sulle vostre conversazioni e i nostri modelli non imparano dal vostro utilizzo», ha voluto precisare OpenAI aggiungendo che i dati delle conversazioni dei clienti saranno crittografati sia in transito che a riposo. Enterprise promette un accesso GPT-4 a velocità più elevata, finestre più lunghe per l’elaborazione di input più corposi con un contesto da 32mila token, modelli di chat condivise per creare flussi di lavoro comuni e opzioni di personalizzazione avanzate come una console di amministrazione dedicata, i single sign-on (Sso) per verificare dominio e analisi e crediti Api gratuiti per creare soluzioni personalizzate.Tra le funzionalità più importanti di ChatGPT Enterprise c'è quella di fornire l'accesso illimitato all’analisi avanzata dei dati, una funzione già nota come Code Interpreter. Questa funzionalità consente sia ai team tecnici che a quelli non tecnici di analizzare le informazioni in pochi secondi, sia che si tratti di ricercatori finanziari che elaborano dati di mercato, di esperti di marketing che analizzano i risultati di sondaggi o di data scientist che eseguono il debug di uno script ETL. I prezzi non sono stati ancora annunciati, ma “dipenderanno dai casi d'uso e dalle dimensioni di ogni azienda”.

Loading...