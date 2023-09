ChatGpt entra nelle aule di scuola. Come cambia il mestiere degli insegnanti? 

Ascolta la versione audio dell'articolo

All'inizio i piccoli imbrogli, poi sono seguiti i divieti e ora si è aperta la sperimentazione. L'ingresso dell'Ai generativa nella scuola non è stato dei più semplici. Complice quello che possiamo definire il naturale adattamento delle nuove generazioni alle nuove tecnologie: appena hanno messo le mani su ChatGpt e sui bot alcuni studenti hanno cominiciato a usarlo massicciamente per “barare”. Che vuole dire lasciare al chatbot il compito di produrre saggi e risposte ai test in modo rapido e accurato...