Se si prova ad interrogare il nuovo «mostro sacro» dell’intelligenza artificiale, ChatGpt, sugli Etf che sono in grado di superare Wall Street, la risposta, francamente, è un po’ deludente: «Non è possibile per me progettare un Etf che batterà il mercato azionario statunitense». La macchina spiega anche le motivazioni per cui si chiama fuori dalla sfida: «Perché il mercato azionario è imprevedibile e le performance passate non sono garanzia per il futuro». E poi prosegue: «La composizione di un Etf...