ChatGPT, Garante-OpenAI: incontro proficuo. Si lavora allo sblocco

In conclusione, «il garante si riserva di valutare le misure proposte dalla società, anche riguardo al provvedimento adottato nei confronti di OpenAI». E a quanto pare seguiranno altri incontri a breve.

La situazione, insomma, sembra meno tesa di quanto ci si potesse aspettare, ed è probabile che entro i 20 giorni canonici imposti dal GDPR (a partire dal 31 marzo, data effettiva della comunicazione di ban diffusa dal Garante) si possa trovare una soluzione.

Dicevamo dell’importanza di trovare una soluzione per OpenAI. Con le tensioni crescenti in Paesi come Germania e Francia, risolvere la questione italiana potrebbe voler dire mettersi in regola con la normativa europea.

Ad ogni modo, la società californiana ha scritto una lettera aperta, dal titolo “Il nostro approccio alla sicurezza dell’AI” nella quale prova a replicare alle preoccupazioni emerse negli ultimi giorni: «Ci impegniamo a mantenere l’intelligenza artificiale sicura e vantaggiosa. Riconosciamo che, come qualsiasi altra tecnologia, questi strumenti comportano rischi reali, quindi lavoriamo per garantire che la sicurezza sia integrata nel nostro sistema a tutti i livelli». Riguardo a come utilizza i dati degli utenti, Open AI precisa: «Non utilizziamo i dati per vendere i nostri servizi, pubblicità o profilare le persone. Li usiamo invece per rendere i nostri modelli più utili. ChatGpt, ad esempio, migliora con le conversazioni che, di volta in volta, intrattiene con gli utenti». La lettera aperta della società americana pubblicata sul suo blog dettaglia in che modo viene protetta la privacy degli utenti, anche minori, e come riduce il rischio di risposte errate. «Prima di rilasciare qualsiasi nuovo sistema, conduciamo test rigorosi, coinvolgiamo esperti esterni, lavoriamo per migliorare il comportamento del modello e costruiamo ampi sistemi di sicurezza e monitoraggio. Ad esempio, dopo aver terminato lo sviluppo del nostro ultimo modello, Gpt-4, abbiamo trascorso più di 6 mesi per renderlo più sicuro e allineato, prima di rilasciarlo pubblicamente. Riteniamo che i potenti sistemi di AI debbano essere soggetti a rigorose valutazioni. La regolamentazione è necessaria per garantire che tali pratiche siano adottate e ci impegniamo attivamente con i governi». La partita, comunicati a parte, è ancora aperta.

Loading...