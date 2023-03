ChatGPT ha già un lavoro sicuro. La scrittura di codice informatico

Quali sono i vantaggi?

Va detto che da tempo sono stati messi in campo strumenti per rendere la programmazione più semplice. Ad esempio, le piattaforme low-code e no-code possono aiutare le aziende a creare e modernizzare un maggior numero di applicazioni, ma stiamo ancora codificando microservizi, sviluppando applicazioni rivolte ai clienti e creando funzionalità di machine learning. Il vantaggio di strumenti come Codex è che possono sostituire la ricerca manuale che gli sviluppatori di solito devono fare su Internet per capire come eseguire il debug del loro codice e trovare pacchetti software che supportano il codice che stanno scrivendo

Quali sono i rischi?

Che il codice non sia sicuro. Secondo uno studio della Stanford University, i programmatori che si servono dell'aiuto di una Intelligenza Artificiale (IA) per farsi aiutare nell'attività di coding scrivono codice meno sicuro di coloro che lavorano “da soli”. Stack Overflow: un famoso sito di condivisione di soluzioni informatiche, ha dovuto bloccare gli utenti dall'inserire risposte generate da ChatGPT perché spesso erano inaccurate o errati. Se è vero che molti sviluppatori hanno dichiarato che come strumento di debug e quindi di correzione di errori, il tool di OpenAi si è dimostrato utile, non si può sempre dire lo stesso quando gli viene chiesto di scrivere codice. Serve un controllo, come però è normale che sia. Mentre il vero pericolo è la generazione di software malevole. Sergey Shykevich, Threat Intelligence Group Manager di Check Point ha dichiarato che nelle ultime settimane, i criminali hanno iniziato a utilizzare ChatGpt per scrivere codice malevolo, dando loro il potenziale per accelerare il processo d'attacco e buone basi di partenza. «Sebbene i tool analizzati siano piuttosto elementari, è solo questione di tempo prima che i criminali più tecnici migliorino il modo in cui utilizzano gli strumenti basati sull’intelligenza artificiale. CPR continuerà a indagare nelle prossime settimane sulla criminalità informatica legata a ChatGPt».



Quindi è utile per i programmatori?

Può accelerare il lavoro di programmazione, ma per lo più restituisce codice che le persone hanno già scritto raccogliendo dati da pacchetti software esistenti. Questa intelligenza artificiale non è in grado di progettare software dal punto di vista ingegneristico, cioè da zero. Se non hai studiato programmazione avrai difficoltà a gestire uno strumento come questo. Esattamente come accade per l’intelligenza generativa utilizzata per generare illustrazioni artistiche, se non hai talento o non sai nulla di arte è difficile che tu possa improvvisarti artista. Ciò detto gli sviluppatori alle prime armi guadagneranno un sacco di tempo con ChatGpt, questo è certo.

ChatGpt copia Github?

Qui c’è una questione che va spiegata e che è oggetto di dibattito in tribunale. GitHub, il sito per la condivisione del codice, è di Microsoft. OpenAi pure diciamo dopo l’investimento di 10 miliardi di dollari. In teoria, Copilot dovrebbe usare solo il codice “libero” su GitHub per creare linee di codice o per suggerirle ai programmatori che utilizzano il tool. Qualche programmatore ha sollevato il problema. Microsoft ha risposto che Copilot non copia nulla dal codice disponibile sulla piattaforma. Piuttosto, « aiuta gli sviluppatori a scrivere codice generando dei suggerimenti a partire da ciò che ha imparato dall’intero corpo di conoscenze prelevate dal codice pubblico». Vediamo come andrà a finire.