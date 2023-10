ChatGPT sale a bordo delle auto francesi DS

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

L’intelligenza artificiale di ChatGPT sale a bordo delle auto prodotte da DS Automobilies. Il costruttore francese fa da apripista nel gruppo Stellantis, e nell’intero panorama automobilistico, aggiungendo ChatGPT al proprio sistema di bordo DS Iris. La nuova funzionalità è offerta ai primi 20.000 utenti registrati sul sistema Iris DS su DS3, DS4, DS7 e DS4? Quanto costa ChatGPT a bordo delle DS? Nella fase pilota sarà gratis per i primi sei mesi

ChatGPT in auto

L’arrivo a bordo di ChatGPT cambierà radicalmente l’utilizzo dell’assistente vocale a bordo dei modelli francesi. ChatGPT è un modello di intelligenza artificiale generativa (GPT: Generative Pre-trained Transformer) che utilizza modelli linguistici per comprendere e generare un’interazione naturale e fluida. Imparando da enormi quantità di dati, ChatGPT può rispondere ad una vastissima varietà di domande e rispondere a nuovi compiti. Un esempio? Chiedere a DS Iris cosa visitare in un pomeriggio a Bordeaux, elencare le più belle opere conservate al Museo del Louvre, inventare un quiz sul proprio argomento preferito o creare una storia per i bambini seduti sui sedili posteriori. Per utilizzarlo è sufficiente dire “OK IRIS” oppure premere l’apposito pulsante al volante.

La nuova funzionalità è attivabile istantaneamente da remoto tramite il DS Services Store, ed è disponibile in Francia, Germania, Regno Unito, Spagna e Italia rispettivamente nelle lingue dei singoli paesi.