Che c’entra la giustizia con Karl Marx?

Ascolta la versione audio dell'articolo

6' di lettura

“Date le circostanze della sua vita, il suo successo in quanto teorico dell’economia e sociologo politico del capitalismo è straordinario, anzi, eroico”. Così scrive John Rawls nelle sue Lezioni di Storia della Filosofia Politica a proposito delle vicende biografiche e del contributo di pensiero fornito da Karl Marx. Eppure, parlare e scrivere di Marx continua ancora oggi ad essere complicato. Non tanto per la vastità e la reale complessità del suo lavoro intellettuale, anche certamente, ma soprattutto per le concrezioni ideologiche che si sono depositate sulle sue idee a seguito delle vicende storiche e politiche che queste hanno, direttamente e indirettamente, innervato.

Una chiave di lettura per Marx

Trovare una chiave di lettura complessiva non è cosa semplice, tanto più in un contesto culturale come quello italiano caratterizzato da una parte dalle vicende del fascismo e dalla persistenza di non poche scorie tossiche che da queste ancora promanano e dall’altra dall’attività decennale del più grande partito comunista d’Europa che per molti versi ha egemonizzato i luoghi di produzione culturale ostacolando spesso l’elaborazione di un vero pensiero critico.

Loading...

In questi pochi articoli che dedicheremo al lavoro del barbuto pensatore di Treviri non proverò neanche a cimentarmi in una tale impresa. Molto più modestamente vorrei, invece, provare ad indagare il ruolo che l’idea di giustizia ha avuto nell’evoluzione della prospettiva marxiana indipendentemente dagli esiti concreti che tale idea ha portato nel secolo XX ed oltre. Anche solo questo rischia di essere un compito improbo. Anche se Rawls lo inserisce tra i sei autori principali discussi nelle sue Lezioni e nel titolo di innumerevoli libri e saggi compaiano contemporaneamente i termini “Marx” e “giustizia”, non mancano, infatti, i commentatori che anche recentemente hanno messo in dubbio la rilevanza all’interno del quadro marxiano di un qualunque concetto di giustizia. Che senso avrebbe, dunque, affrontare il suo pensiero in una serie, come questa, che si pone l’obiettivo di tracciare, sia pure per cenni impressionistici, l’evoluzione storica di tale idea?

L’idea di giustizia

Partiamo con l’affermare che le ragioni dei critici non sono del tutto peregrine. Del resto, Marx aveva in sospetto qualunque sistema morale e, quindi, avrebbe dovuto sospettare anche di ogni ideale dato ed immutabile di giustizia. Ma più nello specifico, troviamo in molti suoi scritti, precise affermazioni che sembrano avvalorare la tesi di un pensatore disinteressato se non addirittura critico rispetto al tema. Nel maggio del 1875 l’Associazione Generale degli Operai Tedeschi e il Partito Socialdemocratico dei La+voratori decidono di unirsi per dar vita al Partito Socialista dei Lavoratori. Dal 22 al 27 di quello stesso mese, nella cittadina di Gotha, si tiene il primo congresso del nuovo soggetto politico dove viene presentato il suo programma, che diventerà noto come il nome di “Programma di Gotha”.

Questo documento conteneva rivendicazioni importanti per l’emancipazione della classe dei lavoratori e contro il loro sfruttamento. Si leggono termini come “uguaglianza di diritti”, “giusta ripartizione”, “frutto integrale del lavoro”, si richiede il suffragio universale e la libertà di associazione, assieme a miglioramenti nelle condizioni di vita e di lavoro della classe operaia. Marx leggerà in anteprima quelle linee programmatiche e ne diventerà uno dei più severi oppositori illustrando le sue posizioni in un suo famoso scritto intitolato Critica del Programma di Gotha, appunto.