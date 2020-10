Coronavirus, che cosa cambia con il mini lockdown

Chiusura alle ore 18 per bar, ristoranti ma anche pasticcerie, gelaterie e tutti i locali dove si somministrano bevande e alimenti a quell'ora dovranno tirare giù le saracinesche. Sono i provvedimenti per arginare il Coronavirus. Almeno fino al 24 novembre, data di scadenza delle misure contenute nel nuovo Dpcm varato dal governo il 25 ottobre 2020 e che è entrato in vigore lunedì 26 ottobre e che dispone - ecco il testo completo - anche la chiusura di palestre e piscine, sale giochi, sale scommesse, centri benessere e termali e anche di cinema e teatri oltre allo stop agli impianti sciistici in attesa di un protocollo ad hoc. Ecco tutti i provvedimenti