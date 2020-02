Che cosa impedisce alla destra di governare il Paese

Ma anche la destra non ride

Se la sinistra non può ridere, neppure la destra è in condizioni di farlo. È vero che il sentimento anti Ue è vento nelle sue vele, tuttavia quel sentimento non è poi così acritico. Gli italiani non hanno fiducia nell'Ue, ma non al punto di mettere in discussione la partecipazione del Paese all'Eurozona. Anzi, secondo l'Eurobarometro del novembre scorso, il 61% degli italiani dichiara di avere una visione positiva della moneta singola (a fronte di una media europea del 62%).

Qui risiede il tallone d’Achille della destra leghista. Ciò che la rende unfit to govern non è il suo rapporto ambiguo con il passato fascista del Paese né la sua relazione contrastata con l'attuale Pontefice. Questi aspetti contano, ma ciò che la penalizza è il suo rifiuto ideologico dell'euro. Basti pensare al manifesto elettorale della Lega del 2018, là dove si affermava che, per l'Italia, «la condizione sine qua non per rimanere nell'Ue» è costituita dal cambiamento di tutti i trattati, così «da ritornare alla situazione precedente a Maastricht» (quando non c'era la moneta unica). «L'euro - dichiarava quel manifesto - è contrario agli interessi economici dell'Italia ed è la causa principale del suo declino economico».

L’uscita dall’Eurozona

L'Italia, continuava quel manifesto, dovrebbe negoziare una «uscita concordata» dall’Eurozona. Dopo tutto, quando era al governo, la Lega non ebbe dubbi a mettere a capo (delle due commissioni parlamentari per gli Affari economici) suoi esponenti dichiaratamente antieuro. Con tale ideologia, è difficile presentarsi come forza di governo capace di attrarre le componenti conservatrici dell'establishment italiano (di cui avrebbe un enorme bisogno). Con poche eccezioni, quell'establishment sa che fuori dall'Eurozona ci sarebbe solamente l'implosione economica del Paese.

È vero che da quando non è più al governo nazionale, la Lega ha messo la sordina al suo messaggio antieuro, però non l'ha mai ripudiato. Con la conseguenza che i mercati finanziari, oltre che gli altri governi nazionali dell'Eurozona, continuano a non fidarsi delle sue aspirazioni governative. Aspirazioni che sollevano dubbi anche in molti cittadini (che dipendono dall'euro per loro pensioni, risparmi, attività economiche). Per divenire fit to govern, la Lega dovrebbe dichiarare ufficialmente che la partecipazione dell'Italia all'Eurozona non sarà mai messa in discussione. La destra ne è consapevole?

La conclusione

Insomma, la persistenza di un sentimento diffuso anti Ue è una sfida per la sinistra. Se quest'ultima vuole divenire competitiva, non può limitarsi alla difesa dello statu quo in Italia e in Europa. Allo stesso tempo, se la destra vuole divenire governativa, deve ridefinire la sua critica all'Ue in modo da non metterne in dubbio i fondamenti monetari. L'Italia avrebbe bisogno di leader politici, non già di politici prigionieri del breve periodo.