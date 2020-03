Coronavirus, che cosa prevede il decreto tra obblighi, divieti, raccomandazioni e semplici consigli

Ma si tratta davvero un divieto? Il fatto che l’imposizione possa essere superata in situazioni tanto generiche come «comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità», rende assai arduo considerarlo tale. E, in ogni caso, anche se così fosse, quale perimetro ha? Tanto per fare un esempio, è sufficiente avere un lavoro “oltre confine” per poterlo valicare? Le «situazioni di necessità», poi, devono avere la caratteristica della scriminante dell’art. 54 c.p., ovvero essere la necessità, appunto, «di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persone, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile», oppure, come sembra, vanno intese in modo più generico?



La lett. b) dello stesso comma si incarica di raccomandare «fortemente» a chi ha una infezione respiratoria e febbre superiore a 37,5° C di rimanere presso il proprio domicilio e a non uscire di casa. Qui è più chiaro che si tratta di un consiglio, che l’avverbio non riesce a snaturare.



La lett. c), invece, fa «divieto assoluto» di muoversi dalla propria abitazione a chi è soggetto alla quarantena o sia risultato positivo al virus. Qui la presenza di un veto è più chiara, tanto da essere inutile la sottolineatura dell’aggettivo.

Seguono poi, alle altre lettere, sospensioni, chiusure e aperture condizionate che riguardano attività di dettaglio.



La disposizione prevede l’arresto fino a tre mesi o l’ammenda fino a 206 euro. Il che significa, in poche parole, che può essere estinta con il pagamento di 103 euro

Certo, immaginiamo, o meglio vogliamo sperare che nelle prossime ore e nei prossimi giorni la macchina burocratica dello Stato aiuti tutti, con l’emissione di circolari e regolamenti, a conformare la propria quotidianità alle regole ritenute efficaci per contenere l’espansione del virus. Tuttavia, non si può che stigmatizzare fin da ora la pessima redazione della sanzione ipotizzata. All’art. 4 comma 2 del decreto viene stabilito che «salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente decreto è punito ai sensi dell’articolo 650 del codice penale, come previsto dall’art. 3 comma 4 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6». Tale contravvenzione punisce «chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d’ordine pubblico o d’igiene».



Si resta sbigottiti di fronte a una sanzione uguale per la violazione di tutti gli «obblighi» imposti dal decreto, tanti, diversissimi tra loro, alcuni dei quali forse nemmeno possono dirsi davvero obblighi. Sicché si pone, irresolubile temiamo, un gigantesco problema di tassatività: le disposizioni assistite da una sanzione penale debbono essere precise, poiché tutti debbono sapere in anticipo se una determinata condotta è reato o no.