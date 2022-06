Che cosa significa per l'Occidente la guerra in Ucraina

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

A quattro mesi dall’inizio della guerra in Ucraina, il mondo occidentale sta ancora cercando di capire cosa significhi per tutti noi. Sì, questa guerra riguarda la lotta per l’integrità territoriale dell’Ucraina. Si tratta anche di difendere lo stato di diritto e il diritto all’autodeterminazione delle nazioni. Poiché l’obiettivo di questa battaglia è impedire a un aggressore brutale, con disegni imperiali apertamente dichiarati, di ridisegnare i confini a proprio piacimento, la guerra in Ucraina riguarda anche la difesa dell’Europa in generale.

Ma questa guerra è molto più di tutto questo. Riguarda l’idea stessa di libertà, in un modo che si applica molto più direttamente alle nostre nazioni e società di quanto la maggior parte di noi si renda conto.



A questo proposito, è più che casuale che l’unica cosa che Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky condividono - i loro nomi di battesimo - nelle rispettive lingue nazionali si traduca con “governante o plasmatore del mondo”. Il mondo che rappresentano è diverso come la luce e il giorno. Infatti, questi due personaggi incarnano i poli opposti della narrazione della civiltà.



La battaglia che si sta combattendo nella pianura dell’Europa orientale riecheggia una battaglia che si sta svolgendo in molte delle nostre democrazie, non solo in Occidente, ma in tutto il mondo. È la battaglia sulla direzione futura delle nostre nazioni: Opteremo per società inclusive, aperte e libere o ci orienteremo verso regimi oppressivi e regressivi? In molte delle nostre democrazie abbiamo assistito all’ascesa di movimenti estremisti. I populisti che li guidano cavalcano un’onda di paura e incertezza, soprattutto tra gli anziani e le popolazioni rurali per le quali il ritmo del cambiamento è travolgente. Gli aspiranti autocrati promettono di riportare i loro paesi a un passato più semplice, presumibilmente più sicuro e migliore.



Queste promesse, spesso con sfumature nazionaliste, hanno dato vita a razzismo, xenofobia, sessismo e odio. Ciò approfondisce la polarizzazione e chiude il dialogo politico. In diversi paesi, tra cui Ungheria e Turchia, gli autocrati hanno preso il potere, smantellando le istituzioni democratiche e attuando politiche illiberali. Queste minacce destabilizzano anche gli Stati Uniti, l’Italia, la Francia, la Germania e il Regno Unito, tutti paesi del G7.



Agli occhi delle giovani generazioni, l’attrazione verso il passato è più preoccupante. Nati come nativi digitali, con il mondo a portata di mano, vedono il passato attraverso le lenti di #MeToo e #BlackLivesMatter. Sono determinati a realizzare un futuro che vada oltre quello gerarchico, escludente, maschilista e, nei paesi occidentali, prevalentemente bianco. Vedono il clima come un’esternalità negativa derivante da generazioni di ingiustizie sistemiche. Non sopportano l’inclinazione generale a tornare indietro, piuttosto che affrontare seriamente i problemi e attuare il cambiamento.