Che cosa sono le tasse? Il Fisco spiegato ai bambini delle elementari Un’operazione formativa del Consiglio nazionale che punta a far conoscere agli alunni della scuola primaria l’importanza delle imposte e il valore della legalità di Bianca Lucia Mazzei

Tasse!!? Ce le racconta il commercialista

Perché bisogna pagare le tasse? A cosa servono? E se nessuno le paga che succede? Domande da bambini solo fino a un certo punto. Sarebbe infatti utile che anche molti adulti ne conoscessero le risposte. Magari imparando dai loro figli.

Sta per partire il progetto di cittadinanza attiva messo a punto dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti per far conoscere agli alunni delle scuole elementari l'importanza delle imposte e il valore della legalità. E si sta già pensando ad allargare il progetto alle scuole medie.

Un'operazione educativa già avviata da alcuni ordini territoriali (come ad esempio quello di Milano) e che ora punta ad arrivare in tutta Italia.

L’obiettivo

Come dice il titolo stesso del progetto “Tasse? Ce le racconta il commercialista” l'iniziativa prevede che sia un rappresentante dell'Ordine ad entrare in classe e a spiegare con 'ausilio di un video e di altri materiali didattici, cosa sono le imposte, quale è il loro utilizzo e l'importanza che rivestono per la collettività: «Il punto nodale – spiega il presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, Massimo Miani - è quello di diffondere tra i cittadini più giovani la consapevolezza dei benefici, in termini di servizi pubblici, che derivano dal pagare correttamente le tasse. Il breve percorso formativo che proponiamo nelle scuole ha il pregio e la particolarità di condurre i giovani studenti al dovere di pagare le imposte perché parte dello Stato. Proviamo a trasferire ai bambini il concetto che l'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali porta beneficio all'intera collettività, della quale devono imparare a sentirsi parte».

Il materiale è pronto: «Vista la crucialità della materia ed i positivi riscontri ottenuti con le istituzioni locali con le quali abbiamo finora collaborato – aggiunge il Consigliere nazionale coordinatore del progetto, Giuseppe Laurino - , il Consiglio nazionale ha deciso di adoperarsi, con un apposito gruppo di lavoro, affinché il progetto abbia una diffusione capillare, sostenendo d'ora in avanti gli Ordini territoriali che vorranno attivarsi, fornendo loro un kit completo da presentare alle scuole e un format per la realizzazione del materiale didattico. Nel frattempo siamo già al lavoro per portare questa esperienza anche nelle scuole medie».

Del Gruppo di lavoro fanno parte anche il presidente dell'Ordine dei commercialisti di Ascoli Piceno, Carlo Cantalamessa, Rosanna Chiesa (Ordine di Torino), Antonia Coppola (Ordine di Roma), Nancy Saturnino (Ordine di Milano).