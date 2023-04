Che divertimento fare i poveri a Londra

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Cash Carraway è diventata un caso editoriale nel 2019 con il memoir Skint Estate (pubblicato in Italia da Edizioni Alegre, 2023, con il titolo La porca miseria), dove raccontava la sua vita di madre single costretta a lavorare in un peep show, nella Londra del primo governo Cameron che tagliava il welfare.

La BBC aveva immediatamente acquisito i diritti per un adattamento, ma Carraway non sopportava il fatto che il libro venisse recepito come una confessione, una triste testimonianza dal mondo dei poveri, quando lei lo aveva concepito come una storia ambientata nei bassifondi ma salace, divertente e provocatoria. Pur di non assecondare lo sguardo impietosito della classe media, Carraway era disposta a far saltare tutto e si è tirata fuori dalla produzione. Per fortuna, infine, si è arrivati a un compromesso, e Rain dogs (inedito in Italia) non è un adattamento di Skint Estate, ma una coproduzione BBC/HBO sceneggiata da Carraway e solo parzialmente basata sulla sua esperienza.

Loading...

La protagonista Costello è una madre single che sogna di diventare una scrittrice, lavora in un peep show e viene sfrattata di casa. Per necessità è costretta a riallacciare il rapporto con Selby, figlio di una famiglia ricca ma psicotico e pericoloso, appena uscito dal carcere per tentato omicidio. Il rapporto tossico di amore e odio tra Costello, sua figlia Iris e Selby – che è un “omosessuale tradizionale”, come lui stesso si definisce – è complesso, inclassificabile estremamente umano e interessante. Come ha sottolineato Carraway, infatti, Rain dogs «non è una serie sulla povertà, è una serie su persone incasinate che cercano di costruire una famiglia. La povertà è solo il paesaggio in cui vivono, è lo sfondo». Lo spettatore viene infatti subito messo in guardia contro il poverty porn: in uno dei primi episodi Costello incontra un fotografo che la corteggia solo per fare un’esperienza, un turista dei bassifondi che pensa di farle un favore.

Rain dogs ha bisogno di qualche episodio per decollare, entra davvero nel vivo dal quarto in poi; è una serie che sa essere allo stesso tempo molto cruda e fin troppo romantica, ma è sicuramente una visione di grande interesse. È un peccato che, in questo momento di grande espansione dei canali, ancora nessuno abbia deciso di importarla in Italia.

«Rain dogs»

Cash Carraway BBC One, HBO, inedito in Italia