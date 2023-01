Che musica, ragazzi!

A Milano c'è una libreria musicale nascosta nel cortile di un vecchio palazzo nella laboriosa zona di Porta Romana: citofonare Magazzino Musica in via Soave 3. Oltre a libri, spartiti, strumenti musicali (con una vocazione per gli strumenti ad arco) e laboratorio di liuteria c'è una ricca programmazione culturale serale (per essere aggiornati basta iscriversi alla newsletter), con concerti del coro e dell'orchestra di casa – il MaMu Ensemble – cui capita di accompagnare solisti d'eccezione quali Giovanni Sollima, Davide Cabassi, Roberto Prosseda, Fabrizio Meloni. Un particolare assai rilevante: si ascolta ottima musica in modo informale, tra centinaia di libri, con un bicchiere di buon vino (o spritz, gin tonic, negroni…) e un tagliere di salumi e formaggi selezionati dai proprietari buongustai Laura e Nicola.

