Che ne sarà di Twitter: Musk e l’idea dell’app per fare «ogni cosa»

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Questa volta dovrebbe essere fatta per davvero. Elon Musk si prenderà Twitter, al prezzo pattuito di 44 miliardi di dollari. La sua volontà di chiudere l’affare è stata accolta dalla società di Market Street (San Francisco), e ora è corsa contro il tempo per evitare l’inizio del processo davanti a una corte del Delaware, programmato per il prossimo 17 ottobre. Processo che avrebbe dovuto stabilire chi aveva ragione fra Musk e Twitter nella diatriba che aveva portato il Ceo di Tesla a fare un passo...