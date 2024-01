Che il problema del metaverso non sia quello che pensiamo?

Sappiamo tutti che la realtà virtuale è magnifica, ma poco fruibile per il grande pubblico che trova scomodo il visore così grande e pesante. Ma magari ci sbagliamo. MeganX ha creato una serie di accessori per la realtà virtuale che riescono a riportare nel digitale tutti i movimenti del corpo grazie a un serie di accessori, sensori e attuatori che ne registrano ogni minimo spostamento. Il risultato è, a nostro avviso, poco accattivante anche se l’efficacia è fuori discussione. Ma avrà davvero presa una serie di accessori che ricorda la vestizione degli antichi cavalieri medievali per complessità e tempi di imbastimento?

10/11 Menu