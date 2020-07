Che spettacolo l’Italia! 20 festival estivi in 20 tappe Sono tante le manifestazioni estive cancellate per via del Covid-19 ma non manca chi resiste e propone la sua rassegna per allietare gli appassionati di musica, cinema e letteratura di Lucilla Incorvati

Val di Fassa Trentino, una delle location del festival

Il 2020 sarà un anno che non dimenticheremo, in cui gli eventi hanno preso pieghe inaspettate e inimmaginabili. Molte manifestazioni estive, appuntamenti imperdibili che possono diventare occasioni di viaggio durante un week end, sono in gran parte migrate online. Ma c’è chi, tra le tante difficoltà, rigorosamente all'aperto o in contesti dove il distanziamento è possibile, propone la sua rassegna. Ecco una selezione di quello che resta da nord a sud del Paese dalla musica alla letteratura, dall'esplorazione al gusto.

Val D'Aosta. A Cogne musica e pellicole

Dal 24 luglio al 7 agosto a Cogne torna MusiCogne – Musiche di Legno, un festival in cui la musica si intreccia a momenti a sfondo culturale. Per gli appassionati del grande schermo c’è Gran Paradiso Film Festival, festival del cinema naturalistico giunto alla 23ma edizione che quest'anno cambia veste, con proiezioni online e in presenza, all'aperto, suddividendosi su più date e località del Parco Nazionale Gran Paradiso: si parte il 28 luglio a Introd, poi il 30 luglio a Villeneuve e il 2 agosto ad Aymavilles proseguendo poi a Rhêmes-Saint-Georges (18 agosto), Rhêmes-Notre-Dame (7, 14 e 21 agosto) e a Cogne (6, 13, 20, 21 e 22 agosto) con premiazione, ancora live, sabato 22 agosto a Cogne. Da non perdere il primo agosto( ore 16) al belvedere di Gimillan una delle quattro tappe musicali della manifestazione Aosta Classica, che quest'anno diventa itinerante, per toccare i “quattro 4.000”. Le altre date: 30 luglio a Courmayeur, il 31 ad Ayas, il 2 agosto a Cervinia.



Piemonte. Da Tones in Val d'Ossola alla Caccia alle stelle

all'Oasi Zegna

Fino al 26 luglio nella meravigliosa Val d'Ossola si può partecipare a Tones on the Stones, il festival dedicato alle arti performative. Un'edizione speciale, la XIV, dal titolo Before and After che nasce dall'esigenza di trasformare un periodo di crisi in un momento di riflessione, ricerca e progettazione per il futuro dell'uomo, dell'ambiente e delle performing arts. Tra gli ospiti protagonisti: il profeta della nuova elettronica Nicolás Jaar, il jazzista italiano Paolo Fresu, la coreografa e danzatrice Annamaria Ajmone, il filosofo Emanuele Coccia, l'architetto Riccardo Blumer e tanti altri. Non solo un festival, ma una vera residenza-laboratorio che, oltre alla suggestiva cava dismessa e riqualificata, interesserà anche altri luoghi come gli Orridi di Uriezzo, il Villaggio Ghesc di Montecrestese (un borgo medievale interamente di pietra), Alpe Devero (una conca di pascoli sulle Alpi Lepontine a quasi 2.000 metri di altitudine) e il comune di Baveno, sulla sponda piemontese del Lago Maggiore. Per gli esploratori l'8 e il 10 agosto due eventi per imparare tutto su costellazioni, galassie e stelle cadenti. Si potrà fare nell'Oasi Zegna con il direttore scientifico del Planetario di Milano, Fabio Peri, e con le guide del parco naturale in occasione di Caccia alle stelle, evento giunto alla sua quindicesima edizione e l'8 agosto (Tra lupi e Stelle) si potrà anche partecipare ad un'escursione notturna fino al panoramico santuario di San Bernardo accompagnati da una guida naturalistica di Overalp.

Lombardia. A Lonato sul Lago di Garda spazio al circo

contemporaneo

Quattro week end dedicati al grande circo contemporaneo, all'insegna della magia e del divertimento per grandi e piccoli: Lonato in Festival non rinuncia all'ormai tradizionale appuntamento estivo che nelle passate edizioni proponeva un centinaio di spettacoli di circo contemporaneo, artisti di strada, teatro di figura, musica e gruppi etnici e mette in scena in agosto la sua nona edizione, pur in forma rivista e ridotta, ma non per questo meno accattivante. La cornice resta la stessa, ovvero la Rocca Visconteo Veneta di Lonato del Garda (in provincia di Brescia), una fra le più imponenti fortezze del Nord Italia, da cui si gode un'impareggiabile vista. Tenendo conto delle limitazioni dettate dai protocolli sanitari di settore e per rispettare al massimo le normative di distanziamento, quest'anno ci sarà un'unica postazione: una spaziosa tribuna all'aperto con una capienza massima di 200 persone. La prenotazione è obbligatoria. A settembre torna invece Trame Sonore, che trasforma Mantova nel palcoscenico di musica da camera più suggestivo d' Europa, dal 4 al 6 settembre con una versione ristretta ma invariata per qualità e quantità dell'offerta. L'ottava edizione del Chamber Music Festival proporrà una vera e propria full immersion con 16 ore giornaliere di musica con un centinaio di spettacoli simultanei a pagamento e gratuiti nei principali luoghi dei Gonzaga e oltre cento artisti coinvolti.

Trentino Alto Adige. Musica in quota dalla Val di Fassa a

Bressanone

Musica eco-compatibile e paesaggi alpini d'alta quota. Forti di questa abbinata l'Associazione di Cultura e Musica “La Grenz” di Moena, le società impianti a fune della Val di Fassa e l'Azienda per il Turismo della Val di Fassa anche quest'anno, tra mille difficoltà, portano ancora la musica dal vivo sulle cime più belle delle Dolomiti in occasione di Val di Fassa Panorama Music affronta questo difficile momento per la musica dal vivo investendo ulteriormente sulla sua più importante risorsa: la natura, le Dolomiti. La sesta edizione della rassegna musicale, partita il 12 luglio, prosegue in tutta fino al 27 agosto, con dodici concerti che si terranno sempre all'aperto in orario diurno, incastonati nei più emozionanti scorci panoramici d'alta quota della Val di Fassa, nelle vicinanze dei rifugi in spazi più ampi, che permetteranno una più facile convivenza con le norme di sicurezza. I concerti, tutti gratuiti, proporranno esplorazioni tra le cime alpine e tra i generi musicali: dal jazz alla black music, dal country ai più curiosi accostamenti geo-musicali, senza trascurare la musica cantata in lingue minoritarie. Sempre al jazz, è dedicato il primo agosto il JazzDay Bressanone organizzato dal Südtirol Jazzfestival Alto Adige e Bressanone Turismo. Dalla mattina alla sera si potrà assistere ad una serie di concerti nella bella cittadina che hanno come protagonisti i giovani musicisti della regione, in un contesto che metterà la città in dialogo con il jazz contemporaneo.