CheBanca! diventa Mediobanca Premier dal 15 gennaio 2024

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

CheBanca! cambia nome in Mediobanca Premier dal 15 gennaio 2024.

La modifica, spiega Mediobanca in una nota, rientra nel contesto del Piano Strategico 2023-26 nel quale è centrale il ruolo della Divisione di Gestione patrimoniale, di cui CheBanca! fa parte, e che mira a consolidare ulteriormente il percorso di crescita di CheBanca! come partner finanziario qualificato nella gestione del risparmio e degli investimenti, nonché rafforzare le sinergie e lo scambio di competenze con il Gruppo Mediobanca.

Loading...

Il cambio di denominazione sociale non comporterà modifiche agli impegni contrattualmente assunti, ai prodotti e ai servizi già attivi. L’IBAN di ogni Conto resterà invariato, pertanto eventuali accrediti e addebiti ricorrenti (come ad esempio le utenze) non subiranno variazioni.

Le Carte di pagamento non verranno sostituite fino alla scadenza; anche i carnet di assegni già emessi potranno continuare ad essere utilizzati. Le credenziali per accedere ad Area Clienti e App rimarranno le stesse.

Sempre dal 15 gennaio 2024, il sito istituzionale diventerà www.mediobancapremier.com; qui saranno disponibili tutti i canali per entrare in contatto con l’istituto.