Chef Donna 2021, il premio Michelin va a Isa Mazzocchi

La chef Isa Mazzocchi del ristorante La Palta, una stella Michelin ha vinto il premio Chef Donna 2021.

Isa Mazzocchi è stata selezionata dagli ispettori Michelin per il suo fortissimo legame con il suo territorio (il ristorante si trova a Borgonovo Valtidone, in provincia di Piacenza) nell'ambito della sesta edizione dell'Atelier des Grandes Dames, un network che ha lo scopo di celebrare il talento femminile nell'alta ristorazione voluto da Veuve Clicquot.

«La cucina, nella quale investe tutte le sue energie, la sua tenacia e l'apprendimento continuo - si legge nelle motivazioni del premio – le permettono di spaziare tra passato, presente e futuro, per portare l'ospite in una dimensione di esperienza senza tempo, fatta di tradizione e innovazione».

Il suo ristorante prende il nome da quella che, in dialetto piacentino, era la tabaccheria del paese e che un tempo operava proprio nei locali dell'attuale ristorante. Isa è una delle 42 chef italiane a capo di ristoranti stellati. In tutto il mondo sono 197

Il premio speciale Michelin Chef Donna 2021 by Veuve Clicquot si inserisce tra i premi assegnati da Michelin in occasione della presentazione della 66a edizione della Guida Michelin Italia, lo scorso novembre, quale riconoscimento di storie di italiani di successo che contribuiscono all'eccellenza del patrimonio culturale della nostra nazione: il premio Michelin Giovane Chef 2021, è stato assegnato a Antonio Ziantoni, Zia1 stella, Roma, Il premio Michelin Chef Mentor 2021, è stato assegnato a Niko Romito, Reale3 stelle, Castel di Sangro (AQ), il premio Michelin Servizio di Sala 2021, è stato assegnato a Christian Rainer, Peter Brunel Ristorante Gourmet1 stella, Arco (Tn), il premio Michelin Sommelier 2021, è stato assegnato a Matteo Circella, La Brincabib, Ne (Ge).