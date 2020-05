Chef, sommelier e barman portano la movida a casa: ecco la fase 2 del delivery

Si parte dall'Aperitivo con due formule leggere, una con il Tagliere di Alta Montagna del Barotto, l’altra con la focaccia della Bottega Baretti entrambe accompagnate dai drink Di Closer e Affini. Per passare alla Cena vera e propria, con altre due proposte. Oppure si potrà vivere l’Experience San Salvario che unisce tutti i locali con un'esperienza completa che parte dall'aperitivo, passa per la cena e si chiude con il dessert proposto da Lo Stonnato.

God save the drink!

Barmen negati che non vogliono rinunciare a un buon drink possono ricorrere ai cocktail “pronti da bere” e consegnati a casa. Nio Cocktails e Spirito Cocktails sono due startup italiane pioniere nella miscelazione artigianale di cocktail pronti da degustare: i drink, creati con ingredienti premium, sono contenuti in pack monodose e sono pronti da versare in un bicchiere colmo di ghiaccio. Negroni, Cosmopolitan, Daiquiri… tutti a portata di tumbler.

Diete, poesie e menu su misura

E il giorno dopo? Ci si rimette in riga con la dieta personalizzata a domicilio. Nutribees, startup fondata nel 2017 da Giovanni Menozzi e Mario Villani, è il servizio di food delivery di piatti pronti creati su misura con consegna settimanale: si parte dalla raccolta dati del cliente (sotto il profilo nutrizionale) per poi elaborare un menù ad hoc che può essere consegnato in tutta Italia, conservato in frigorifero fino a 20 giorni e consumato previo riscaldamento in microonde,forno o padella.

E siccome non di solo cibo vive l’uomo, esiste anche un menu di poesie da scegliere, ordinare e consumare… al telefono. È l’iniziativa di Associazione Culturale Il Menu della Poesia di Torino. Gli attori-maitres non potendo servire poesie recitandole a tavola, lo faranno al telefono. Nata come iniziativa benefica, si è trasformata in attività stabile per superare le distanze e nutrire lo spirito (www.ilmenudellapoesia.com, Facebook e Instagram).