Chelsea in vendita, ma Abramovich vanta un credito di 1,5 miliardi di sterline

Ascolta la versione audio dell'articolo

5' di lettura

Il Chelsea è in vendita. Ma il prezzo e soprattutto le condizioni economiche del club non lo rendono affatto una preda semplice da conquistare. A meno che la pressione politica inglese non costringa Roman Abramovich a dismetterlo rinunciando a qualsiasi guadagno. Una sorta di “esproprio” per ragioni belliche la cui legittimità nonostante tutto sarebbe difficile da giustificare. D’altro canto, il Chelsea, acquistato nel 2003 dal magnate arricchitosi, come tanti oligarchi sodali di Vladimir Putin, sulle spoglie dell’industria sovietica dopo la dissoluzione dell’Urss, in particolare nel settore energetico, con la sua parabola vincente ha rappresentato in questi anni un simbolo della politica di soft power, e in molti casi di vero e proprio sportwashing, attraverso cui Mosca ha piegato lo sport alla necessità di ripulire l’immagine del nuovo regime neozarista in Occidente.

La pressione su Abramovich

Non a caso dallo scoppio delle ostilità in Ucraina il proprietario del Chelsea è stato oggetto delle invettive del mondo politico inglese affinchè ceda la sua creatura calcistica. Rilanciata con ingenti spese, anche grazie alle risorse che Abramovich ha ricavato ad esempio dalla cessione nel 2005 delle sue quote nell’azienda petrolifera Sibneft (rilevata nel ‘95 insieme al socio Boris Berezovskij alla Gazprom per 13 miliardi) e della Rusal, la più grande compagnia al mondo nella produzione di alluminio trasferita a Oleg Vladimirovič Deripaska, per altri due miliardi.

Loading...

Non è bastato che Abramovich lo scorso sabato abbia trasferito la gestione agli amministratori indipendenti della fondazione benefica dello stesso Chelsea. Nè soprattutto che fosse invitato al tavolo del primo negoziato tra russi e ucraini a Gomel, al confine della Bielorussia. Coinvolto proprio da Kiev sperando nel suo potere di persuasione, visto lo storico sodalizio con il presidente russo. Abramovich, temendo un inasprimento delle sanzioni, così starebbe cercando acquirenti per le sue proprietà immobiliari in Inghilterra e per il suo Chelsea. Il deputato laburista Chris Bryant, ancora mercoledì 2 marzo ha scritto al The Guardian, sottolineando che il governo britannico si sta muovendo troppo lentamente nell’imporre sanzioni a coloro che hanno presunti legami con Vladimir Putin in seguito all’invasione russa dell’Ucraina. «Penso che Abramovich abbia il terrore di essere sanzionato, motivo per cui domani venderà la sua casa e venderà anche un altro appartamento. La mia ansia è che ci stiamo mettendo troppo tempo su queste cose».

L’oligarca: utili cessione alle vittime di guerra

Dal canto suo Abramovich, ha confermato che il club è in vendita, ma ha dichiarato che «tutti gli utili» della cessione, al netto dei costi, «verranno interamente devoluti ad una fondazione di cui beneficeranno le vittime della guerra in Ucraina». Nel comunicato stampa in cui annuncia la decisione di voler cedere il club londinese, Abramovich ha affermato che «è nel miglior interesse del club la vendita».

I potenziali acquirenti

Il miliardario svizzero Hansjorg Wyss, fondatore della società di dispositivi medici Synthes Usa, ha confermato il proprio interessamento. L’imprenditore 86enne ha ammesso di pensare a rilevare il club di Stamford Bridge, anche se il prezzo richiesto sarebbe troppo alto. Si parla di oltre 2 miliardi di sterline. “Abramovich sta cercando di vendere tutte le sue ville in Inghilterra, vuole anche sbarazzarsi rapidamente del Chelsea - ha detto Wyss al quotidiano svizzero Blick. Io e altre tre persone martedì abbiamo ricevuto un’offerta per l’acquisto del Chelsea da Abramovich. Abramovich al momento sta chiedendo troppo. Ad oggi, non conosciamo il prezzo di vendita esatto. Se dovessi acquisire il Chelsea, allora lo farei con un consorzio composto da 6-7 investitori”. La banca d’affari Raine Group che gestisce la vendita, con sede a New York, ha fatto sapere ai potenziali compratori di presentare delle offerte indicative già per la giornata di venerdì. Oltre al già citato Hansjorg Wyss, potrebbero entrare in corsa anche Todd Boehly, co-proprietario dei Los Angeles Dodgers della Major League Baseball e Javed Afridi, businessman pakistano, ceo di Haier Pakistan e proprietario di MG JW Automobile Pakistan e della franchigia di cricket Peshawar Zalmi inella Pakistan Super League.