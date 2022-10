Chery debutta in Italia con Omoda

Ascolta la versione audio dell'articolo

La casa automobilistica cinese di Wuhu ha approvato un piano di espansione nel mercato europeo che prevede come primo Paese d’ingresso l’Italia e, contestualmente, la Spagna. Chery, al momento, è impegnata in più di 80 paesi in tutto il mondo e ha già prodotto e messo in strada più di 10 milioni di veicoli. In questo momento vuole mettersi in gioco in un nuovo mercato, animato dalla transizione energetica. L’obiettivo è di creare una rete di vendita e assistenza solida e capillare. Il primo modello ad essere commercializzato è Omoda, un suv elettrico