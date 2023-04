Chery è pronta a lanciare in Italia il nuovo brand premium Omoda

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il brand cinese di Chery, al salone di Shanghai, ha confermato che lancerà il nuovo brand premium Omoda prima in Italia e poi nel resto dell'Europa. Del resto l’export ha portato da sempre confortanti risultati per lo storico brand cinese che è arrivato a vendere oltre 2 milioni di veicoli al di fuori dal mercato domestico. “Siamo stati in testa alle esportazioni dei veicoli a combustione interna per anni e lo stesso vale per i veicoli a nuova energia” ha dichiarato Zhu ShaoDong, Vice Direttore Generale di Chery International. Chery opera in 80 Paesi al mondo.

Chery, il nuovo brand Omoda è premium

La nuova sfida di Chery si concentrerà soprattutto sull'Europa, ma a partire dal mercato italiano. E qui che entro fine di quest’anno debutterà il brand Omoda che inaugura la svolta della globalizzazione di elettriche o a basso impatto ambientale. Chery è pronta, dunque, a mettersi in gioco su un mercato quello europeo alle prese con un cambiamento epocale con il piano della transizione ecologica che oerò considera un’opportunità di crescita. Del resto l'Europa e l'Italia stanno realizzando una solida infrastruttura nel settore delle nuove energie.

Chery, una tecnologia che è destinata alla mobilità

Chery ha scelto l'Italia come mercato strategico per accelerare il processo di globalizzazione del brand e per entrare a pieno titolo nel mercato europeo. Il primo modello ad arrivare si chiama Omoda 5, un suv da 4,5 metri di lunghezza che sarà disponibile anche in una versione elettrica. L’auto è il risultato di un lungo e ponderato processo di ricerca e sviluppo nel settore delle nuove tecnologiche che ha permesso al brand cinese da sempre impegnato della mobilità a vocazione green, di definire per i prossimi anni una gamma internazionale all'avanguardia.

Chery, la nuova strategia è stata siglata con la sigla 457

Proprio per sottolineare al meglio questa vocazione, la Chery ha deciso di dare vita al brand Omoda. Animato da una continua ricerca verso la definizione di schemi di nuova concezione, Chery offre oggi vetture elettriche e ibride che adottano tecnologie coperte da 25.795 brevetti di cui 17.177 brevetti autorizzati, con il 37% di brevetti autorizzati per invenzione. I veicoli Omoda rientrano nella strategia di sviluppo tecnologico siglata 457, un numero che indica le 4 diverse piattaforme utilizzate, i 5 sottosistemi previsti a livello globale e le 7 le tecnologie alla base.

Chery, la gamma futura coprirà tutti i settori del mercato

L’impostazione che il brand Chery si è dato consentirà di realizzare veicoli che coprono tutti i principali settori del mercato: dalle berline di segmento A, B o C a tutte le varianti suv di segmento B, C e D, garantendo anche varie soluzioni per i powertrain: l'elettrico puro, l'ibrido, l'elettrico con range extender e ancora l'idrogeno fuel cell. E’ su queste basi che Chery per Omada ha disegnato la strategia europea. Chery è, poi, intenzionato a partecipare attivamente alla lotta al cambiamento climatico con l’obiettivo della neutralità carbonica entro fine 2050.