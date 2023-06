Chery Omoda 5

La Omoda 5 è un suv lungo 4,4 metri destinato a competere nel cuore del segmento medio. Si tratta della vettura del brand cinese di Wuhu, nota in Italia per la collaborazione con DR e che debutterà in Europa entro fine anno. In diversi mercati del mondo è già in vendita con motorizzazioni endotermiche, ibride plug-in ed elettriche a zero emissioni. Anche da noi parte da queste versione per poi offrire anche una variante a batteria, equipaggiata con un motore da 150 kW pari a 204 cv, alimentato da un accumulatore al litio da 64 kWh per un'autonomia di circa 450 km e la possibilità di ricarica dal 10 all'80% in appena 35 minuti. Il listino parte da 28.000 euro per la turbo e a benzina per arrivare fino a 43.000 euro per quella solo elettrica.

11/12 Menu