Chery Omoda 5: il suv elettrico cinese da 450 km di autonomia sbarca in Italia

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Un doppio debutto per Chery. Il marchio automobilistico cinese di Wuhu è pronto per entrare nel mercato italiano nel 2023 e per l’occasione presenterà anche il suo primo modello: Omoda 5, un suv elettrico da 450 km di autonomia.

Chery: strategia e lancio del primo modello per l’Europa

La casa automobilistica cinese ha approvato un piano di espansione nel mercato europeo che prevede come primo Paese d’ingresso l’Italia e, contestualmente, la Spagna. Chery. Al momento, è impegnata in più di 80 paesi in tutto il mondo e ha già prodotto e messo in strada più di 10 milioni di veicoli.

Loading...

Lo stile della Chery Omoda 5 segue il linguaggio “Art in motion” con cui la Casa di Wuhu si proietta nel futuro aprendosi anche ai gusti europei. Definito nel 2021 attraverso tre diversi rendering, il nuovo corso del design di Chery vuole esaltare

forme dinamiche e in movimento dei propri modelli, che si mostrano al pubblico con uno stile globale, apprezzato sui mercati di tutto il mondo.

Dimensioni e stile di Omoda 5

Il suv Omoda 5 ha dimensioni compatte: lunga 4,4 m, larga 1,83 m e alta 1,59 m, con un generoso passo di 2,63 m. La capacità di carico raggiunge i 363 litri.