Chery raddoppia in Italia, dopo il brand Omoda anche il marchio Jaecoo

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Chery, il primo costruttore cinese ad avere messo nel mirino il mercato italiano è stato fondato come azienda para-governativa nel 1997 e poi un produttore di auto il 18 dicembre 1999 quando la prima auto la Fulwin lasciò le linee di produzione della fabbrica di Wuhu. Chery è oggi il primo brand automobilistico cinese per numero di vetture esportate. Nel 2003 Chery fonda un gruppo di ricerca e lavora con dei consulenti stranieri per migliorare la tecnologia e la qualità. La linea dei veicoli è stata migliorata grazie anche all'aiuto di progettisti italiani del calibro di Torino Design e Pininfarina. Nel 2007 Chery lancia il brand Qoros il marchio cinese che fra i primi ha puntato al mercato europeo grazie ad uno standard qualitativo occidentale. Nel 2012 viene siglata col gruppo Jaguar Land Rover una joint venture per la produzione delle autovetture inglesi in Cina in un nuovo stabilimento a Changshu. Nell’ottobre del 2014 parte la produzione dei primi modelli a marchio Land Rover seguiti nel 2015 da quelli del marchio Jaguar.

Nel 2018 la sussidiaria Chery Commercial Vehicle lancia il marchio Jetour focalizzato nella produzione di crossover e monovolume premium. A guidare le strategie del marchio c'è Bao Siyu, già vice presidente di Chery Automobile. Nell’aprile del 2018 Chery lancia ufficialmente il proprio brand di lusso Exeed Cars: inizialmente era prevista una gamma di prodotti di alta gamma progettati per l’export in Europa all’interno dello stesso marchio Chery, tuttavia la casa optò per la creazione di un marchio a sé. La precedente vettura Exeed TX che venne presentata al salone di Francoforte è poi entrata in produzione all’inizio del 2019 inaugurando la nuova rete di vendita dedicata. A guidare il marchio Exeed Cars era Cao Zhigang che in passato era a capo del marchio Qoros. Il 18 dicembre 2020 Chery comunica di aver raggiunto il traguardo delle nove milioni di vetture vendute dalla fondazione, di queste oltre 1,7 milioni sono state esportate al di fuori della Cina. La rete di vendita raggiunge i 1500 rivenditori in 80 paesi. Il resto è storia di oggi. Chery, in occasione del recente Salone di Shanghai, ha anticipato la nuova strategia europea. Il colosso automobilistico cinese intende, infatti, espandersi nel Vecchio Continente a cominciare dall'Italia dove farà debuttare due nuovi marchi, Omoda entro la fine del 2023 e in una fase successiva anche Jaecoo. Entrambi utilizzano dei motori a basso impatto ambientale, ma capaci di rispondere alle esigenze di mobilità degli europei.

Loading...

Da sottolineare che molte DR sono costruite da Chery.